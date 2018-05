Unfallbilanz: Fünf Schwerverletzte

Die Polizei musste am Pfingstwochenende einige Unfälle aufnehmen. Foto: dpa

Osterode Am Pfingstwochenende ereigneten sich im Altkreis und im Oberharz einige Unfälle.

Ein unfallträchtiges Pfingstwochenende erlebten die Einsatz- und Rettungskräfte der Region. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich im Altkreis Osterode und im Oberharz einige Unfälle mit fünf Schwerverletzten.

Am Samstag gegen 20.15 Uhr stürzte ein Motorradfahrer in Bad Lauterberg. Laut Polizei hat ein Pkw-Fahrer, der nach links abbiegen wollte, das entgegenkommende Krad übersehen. Bei der Kollision wurde der Biker verletzt.

Drei Personen wurden am Samstag gegen 22 Uhr bei einem Unfall in der Feldmark Hattorf verletzt. Laut Polizei war ein 25-Jähriger mit vier anderen Männern gegen 22 Uhr auf dem Rückweg einer Feier, alle waren teilweise erheblich alkoholisiert. Als der Fahrer mit seinem Einachser einen Verbindungsweg von Schwiegershausen nach Hattorf befuhr, kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Einachser schleuderte eine Böschung herab und prallte gegen einen Baum. Drei der fünf Personen wurden verletzt in die Klinik Herzberg gebracht.

Schwer verletzt wurde ein Quadfahrer am Samstagmittag. Der 31-Jährige befuhr bei einer geführten Tour die L 524 in Richtung Bad Grund. Laut Polizei kam er auf der kurvenreichen Gefällstrecke ohne Fremdverschulden nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Quad und überschlug sich. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum Seesen gebracht.

Ebenfalls schwer verletzt wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall am Sonntagmittag in Hörden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr die 78-Jährige die Herzberger Straße Richtung Aschenhütte. Nach einem Überholvorgang durch eine 57-jährige Autofahrerin verlor die Radfahrerin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Sie wurde schwer verletzt in die Klinik Herzberg gebracht.

Schwerst verletzt wurden ein Motorradfahrer und seine Sozia bei einem Unfall am Samstag auf der B 4 zwischen Braunlage und Abzweig Hohegeiß. Laut Polizei kamen der 56-Jährige und seine 54-jährige Mitfahrerin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhren einen Baumstamm und prallten gegen einen Baum. Beide Personen wurden mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Motorrad wurde mit einem Kran geborgen. Die B 4 wurde zeitweise gesperrt.

Ein weiterer Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der L 600 in Höhe Brunnenbachsmühle schwer verletzt. Der 54-Jährige aus Nordrhein-Westfalen kam laut Polizei aufgrund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke.