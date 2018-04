Seesener Straße kann wohl im August wieder geöffnet werden

Zurzeit fallen die parallel laufenden Arbeiten am Kreisel am Pferdeteich besonders auf. Dort werden Winkelstützen eingebaut. Sie sind erforderlich, um den Kreisverkehr etwa 12 Meter in Richtung Ortsausgang zu verlegen. Foto: Stadt

Die Arbeiten zum Ausbau der Seesener Straße sind laut Stadtverwaltung im Zeitplan. Das bedeutet, dass der Verkehr auf dieser vielbefahrenen Straße wohl im August wieder durchgehend fließen kann.

Derzeit läuft der zweite Bauabschnitt zwischen Lidl-Markt und der Alten Northeimer Straße. Wie schon im ersten Bauabschnitt wird auch hier die Fahrbahn komplett fertiggestellt. Zurzeit fallen die parallel laufenden Arbeiten am Kreisel am Pferdeteich besonders auf. Dort werden Winkelstützen eingebaut. Sie sind erforderlich, um den Kreisverkehr etwa 12 Meter in Richtung Ortsausgang zu verlegen.

Kurzfristige Vollsperrungen möglich

Für die Sicherheit der Fußgänger wurde auch der Überweg in der Baustelle verändert. „Der Bau des Kreisverkehrs ist ein kritischer Punkt der Maßnahme“, sagt Joachim Lawes, Leiter der städtischen Tiefbauabteilung. „Möglicherweise müssen wir hier kurzfristige Vollsperrungen einrichten.“ Liefen die Arbeiten weiter plangemäß, sei diese Baustelle aber ab Ende August Geschichte.

Nächste Großbaustelle

Verständnis der Autofahrer wird aber auch weiterhin gefragt sein. Denn spätestens, wenn die Baustellenschilder in der Seesener Straße verschwinden, möglicherweise auch schon eher, schließt sich die nächste Großbaustelle an. Dann will die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Grunderneuerung der Bundesstraße 241 beginnen.

Der erste Abschnitt wird sich von den Auf- und Abfahrten der B243 in der Northeimer Straße bis zur Einmündung der von Förste kommenden L525 erstrecken.