Sechsmal ist der Führerschein weg

Auf der B 243 führte die Polizei am Donnerstag eine Geschwindigkeitsmessung in Richtung Osterode durch.

Die Messung fand in Höhe der Gemarkung Gittelde im dortigen 100 km/h-Bereich statt. Im Zeitraum von 13 Uhr bis 17.15 Uhr ergaben sich 260 Überschreitungen, sechs davon werden mit Fahrverbot geahndet.

Nach Toleranzabzug erreichte der Schnellste an diesem Tag 148 km/h. Eine weitere Geschwindigkeitsmessung wurde am Sonntag, in der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr auf der B 498 in Höhe des Campingplatzes, durchgeführt. Im 70 km/h-Bereich kam es zu drei Verstößen.

Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll.