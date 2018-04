Osterode Einer 95-Jährigen wurde am Freitag eine Tasche mit Bargeld und Bekleidung aus ihrem Rollator entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 18.30 und 18.35 Uhr in der Straße Am Posthof, als die alte Dame gerade dabei war, kurz Laub zusammen zu fegen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen. kic

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder