NBank-Beratung

Osterode Am 25. April findet in den Räumen des Mekom Regionalmanagement Osterode am Harz der Beratungssprechtag der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) statt. Anmeldungen: IHK Hannover, Geschäftsstelle Göttingen, Telefon 0551/70710-13, oder untergoettingen@hannover.ihk.de.