Teilnahme an Meisterschaft

Die Gittelder Schützen nehmen am Sonntag, 8. April, an den Kreismeisterschaften Großkaliber/Zentralfeuer/9mm Pistole in Schwiegershausen teil. Am Freitag, 13. April, treffen sich die Schützen zur Kreismeisterschaft Freie Pistole in Hattorf laut Startzeit. In Osterode...