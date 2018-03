Unfälle bei Schneeglätte fordern zwei Verletzte

Vermutlich aufgrund von Schneeglätte ereigneten sich am Dienstag zwei Unfälle, bei denen jeweils eine Person verletzt wurde.

Laut Polizeiangaben stießen auf der B 242 zwei Autos zusammen, neben der K 423 überschlug sich ein Pkw gleich mehrfach.

Zwei Unfälle in zwölf Stunden

Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin kam gegen 8 Uhr auf der B 242 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Bad Grund vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammen. Der 29-jährige Fahrer des Lieferwagens wurde verletzt und vorsorglich ins Klinikum Herzberg gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste der Verkehr für einige Zeit gesperrt werden.

Am Abend dann kam ein 24-jähriger Autofahrer gegen 19.45 Uhr auf der K 423 zwischen Wieda und Zorge auf überfrierender Nässe ins Schleudern und fuhr mit seinem Pkw eine etwa 15 Meter lange Böschung hinab in den Wald (Foto). Dabei überschlug er sich mit seinem Fahrzeug mindestens dreimal. Der Fahrer verletzte sich, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Bei der Absicherung der Unfallstelle und Bergung des Fahrzeuges unterstützte die Ortsfeuerwehr Wieda. Der Gesamtschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 3 000 Euro. pol/rtl