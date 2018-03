Sparkassen prüfen mögliche Fusion

Als Gerücht gehandelt, jetzt offiziell ausgesprochen: Die Sparkassen Osterode am Harz, Duderstadt und Münden sowie die Stadtsparkasse Bad Sachsa prüfen die möglichen Vorteile eines Zusammenschlusses. Das hat Landrat Bernhard Reuter mit den Vorstandsvorsitzenden der vier Kreditinstitute sowie Vertretern der betroffenen Kommunen am Freitag in Göttingen bekanntgegeben. Nicht mit im Boot ist die Sparkasse Göttingen. ...