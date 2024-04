Herzberg. Bislang unbekannte Täter beschädigen die öffentliche Behinderten-Toilette am Marktplatz in Herzberg am Harz. Das ist passiert.

Die Polizei Herzberg sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung. Opfer des Vandalismus durch bislang unbekannter Täter wurde die öffentliche Behindertentoilette am Marktplatz.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11. April, bis Montag, 15. April 2024. Bislang unbekannte Täter ließen ihre Wut an der auf dem Marktplatz in Herzberg befindlichen öffentliche WC-Anlage aus. Die Behinderten-Toilette ist durch Vandalismus erheblich beschädigt und verschmutzt worden.

Vandalismus in öffentlicher WC-Anlage in Herzberg

„Völlig sinnlos rissen die Täter Sicherheitsbügel aus der Wand und beim offensichtlichen Versuch den Seifenspender von der Wand zu reißen, wurde dieser beschädigt. Zudem wurde der Toilettenraum unter anderem mit Zigarettenkippen verunreinigt“, heißt es im Polizeibericht.

Die Schadenshöhe sei noch nicht genau beziffert worden, so die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herzberg unter Telefon 05521/99895-0 zu melden.

