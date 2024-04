Scharzfeld. Wie lebt es sich eigentlich im Harz? Das will der NDR-Moderator am Samstagnachmittag von namenhaften Herzbergern erfahren.

Prominenter Besuch in Scharzfeld: Im Harzer Hof ist am Samstagnachmittag, 27. April 2024, ab 15 Uhr der Fernsehmoderator Yared Dibaba zu Gast. „Yared kommt rum - Dibaba erzählt Dorfgeschichten“ heißt die Sendereihe, für die er hier zusammen mit dem NDR vor Ort ist.

Dibaba möchte bewusst die kleinen Orte abseits der großen Städte kennenlernen - und die Menschen, die hier leben. „Jeder und jede mit seiner bzw. ihrer Geschichte - mal spannend, mal skurril, mal anrührend, mal echt überraschend - aber immer sympathisch und authentisch“, so heißt es in der Pressemitteilung.

In Scharzfeld dabei: Persönlichkeiten und Originale

Für die neue Staffel seiner Sendereihe macht sich Yared Dibaba also jetzt mit dem Kamerateam auf den Weg in die Heimatorte dieser Menschen und trifft dort auf Persönlichkeiten und Originale.

In Scharzfeld hat er dazu folgende Personen eingeladen:

Konditor Dieter Kaufmann

Schuster Heinz-Jürgen Weddeke

Allrounderin Jennifer Menzel, hat das „ Essbare Dorf “ ins Leben gerufen, führt mit ihren Eltern den Harzer Hof und spielt dort auch Theater

“ ins Leben gerufen, führt mit ihren Eltern den Harzer Hof und spielt dort auch Scharzfelds Bürgermeister Lars Lübbecke

Einhornhöhlenführer Ralf Nielbock

Vorsitzender Olaf Rathmann und Mitglied Tobias Oehne von der Osterfeuergemeinschaft

Nomine Fabian (9 Jahre) sitzt im Rollstuhl und trainiert mit ihren Trainerinnen Birgit Engelke und Henrika Werner für Olympia

und trainiert mit ihren Trainerinnen Birgit Engelke und Henrika Werner für Die Hoftheatergruppe: Lars Lübbecke, Uwe Wieczorek, Jennifer Menzel, Dieter Menzel & Petra Döhring-Menzel

Drehtermin am Samstag, Sendetermin erst im Sommer

Gedreht werden soll am Samstag, dem 27. April, von 15 bis 17 Uhr im Harzer Hof in Scharzfeld. Bis die Sendung im Fernsehen zu sehen sein wird, muss man sich aber noch etwas gedulden: So plant der NDR die Sendung erst im Sommer in sein Programm ein. Aktueller Sendetermin ist der 19. Juli, um 21.15 Uhr im NDR-Fernsehen.

