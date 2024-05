Osterode am Harz. Am frühen Mittwochnachmittag verschwindet ein zehnjähriger Junge von der Wartbergschule in Osterode. Ein Aufgebot von Polizei und freiwilliger Feuerwehr sucht das Kind.

In Osterode am Harz kommt es am Mittwochabend zu einer Suchaktion nach einem vermissten Kind. Wie die Polizei Osterode dem Harz Kurier bestätigt, wird der zehnjährige Junge seit Mittwochmittag vermisst: „Das Kind war seit etwa halb drei im Gebiet der Wartbergschule abgängig“, so ein Sprecher der Polizei am Telefon.

Seitdem sei die Polizei aus Osterode auf der Suche nach dem Kind, dabei kämen auch Spürhunde und eine Drohne zum Einsatz. In den sozialen Netzwerken verbreiten sich unterdessen die Suchaufrufe nach Elias, so der Name des Jungen. Den Informationen auf Facebook zufolge trägt er eine hellblaue Jeans, schwarze Turnschuhe, einen schwarzen Pullover mit Tarnmuster auf der linken Seite, eine blaue Softshell Jacke mit orangem Tarnmuster.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Vermisster Elias aus Osterode: Polizei bittet um Mithilfe

Zwischenzeitlich war auch ein Hubschrauber auf der Suche nach dem Jungen aus Osterode. Leider, so berichtet die Polizei gegen 18 Uhr, ohne Erfolg. Der Helikopter habe wieder abdrehen müssen. Im Laufe des Abends sei auch die freiwillige Feuerwehr in Osterode zu der Suche hinzugezogen worden, so die Polizei weiter. Die Suchaktion dauert zur Stunde noch an.

Bei der Suche nach dem Kind bittet die Polizei auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. „Wer Abends noch mit dem Hund herausgeht oder überhaupt im Stadtgebiet unterwegs ist, möge einfach die offen halten“, so ein Sprecher der Polizei am Mittwochabend.

Dieser Text wird aktualisiert.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

kul