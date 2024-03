Bad Grund. Alpinsportlerin Nomine Fabian vom Ski-Club Bad Grund/Harz erzählt von ihren Erlebnissen bei einem Skirennen am Großen Arber.

Die alpinen Skirennsportler vom Ski-Club Bad Grund/Harz sind weiter auf Pokaljagd. Nomine Fabian und Elias Schneevoigt haben für den SC Bad Grund an den Offenen Bayerischen Meisterschaften Para Ski Alpin am Großen Arber teilgenommen. Unter der Leitung der Paralympics-Legende Gerd Schönfelder, dem Rotary Club Bayerwald-Zwiesel und dem BVS Bayern (Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern - Bezirk Oberpfalz) standen über 80 Starterinnen und Starter, darunter 17 Para-Sportler in unterschiedlichen Kategorien und Klassifizierungen am Start.

Mit einer Schulbefreiung in der Tasche reiste Nomine Fabian bereits am Donnerstagabend an und nahm am Freitag an einem Training auf der Piste bei frühlingshaften Temperaturen und guter Schneelage teil. Anschließend gab es ein Sportangebot entsprechend der eigenen Möglichkeiten der Athleten und einen Ski-Präparier-Kurs, bei dem die Teilnehmenden lernten, wie sie ihr Equipment pflegen, bevor am Abend die Willkommensparty duch den Rotary Club stattfand.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Team Nomine (@teamnomine)

Skirennfahrerin aus dem Harz bei Monoskirennen in Bayern

Dann endlich der große Renntag: Nomine Fabian holte ihre Startnummer, die Nummer 14, ab, fuhr sich auf ihrem Monoski ein und erkundete die Strecke. Der erste Durchgang startete um 10 Uhr. Die Nachwuchssportlerin war etwas aufgeregt, aber hoch motiviert. Die ersten Tore nahm sie gut, mit jedem weiteren wurde sie noch schneller und sicherer. Doch am letzten Tor blieb sie mit dem linken Armski hängen und kam entsprechend unsanft zu Fall. Mithilfe ihrer Begleitperson setzte sie das Rennen aber fort und kam nach 1.28,93 Minuten und ohne Fahrfehler ins Ziel.

Im zweiten Durchgang wollte sie auf keinen Fall noch einmal stürzen: „Der Kopf im Hier und Jetzt, das Drumherum um die Piste ausgeblendet, das Geschehene verdrängt und mit dem Fokus auf der Stecke ging es Tor für Tor dem Ziel entgegen“, beschreibt Nomine Fabian ihre Abfahrt. Trotz eines Wacklers erreichte sie das Ziel nach 53,47 Sekunden. „Überglücklich, stolz, aber mit kritischer Selbstreflexion konnte ich den Moment dann genießen und mir ein Feedback der Trainer einholen“, erzählt das Mädchen.

Nomine Fabian vom SC Bad Grund fährt mit dem Monoski bei der Offenen Bayerischen Meisterschaft Para Ski Alpin auf den zweiten Platz. © privat | Familie Fabian

Rennalltag: Nomine Fabian macht nach der Siegerehrung Hausaufgaben

Nomine Fabian landete auf dem zweiten Platz hinter der zwei Jahre älteren Erstplatzierten. Nach der Siegerehrung hatte sie aber längst nicht Feierabend. Zurück in der Unterkunft erledigte sie ihre Schulhausaufgaben vom Freitag. Der Tag endete mit einem gemeinsamen Abendessen mit den anderen Para-Sportlern. Am Sonntag fuhren Nomine Fabian und ihre Familie zurück nach Hause. Ihr Fazit: „Es war ein großartiges Wochenende mit viel Abwechslung und einem nie zuvor erfahrenen Zusammenhalt unter den Athleten und Athletinnen“ - 2025 will sie wieder dabei sein.

Auch Elias Schneevoigt bestätigte seine starken Trainingseindrücke und fuhr auf einen zweiten Platz.

Gemeinsam bei traumhaften Bedingungen im Trainingslager im Tannheimertal. © Verein | SC Bad Grund

SC Bad Grund bei Meisterschaft am Reschenpass

Weiterhin nahmen vier Skisportler vom SC Bad Grund am Rennen am Reschenpass teil. Gesucht wurden die Niedersächsischen Meister im Slalom und Riesenslalom. Im Riesenslalom wurde Noel Heiska Vizemeister in der Altersklasse U14. Martin Georgiev siegte vor seinem Mannschaftskollegen Nooa Heiska.

Am Sonntag erreichte Noel Heiska erneut den zweiten Platz U14. Martin Georgiev überzeugte auch im Slalom und kürte sich somit zum Niedersächsischen Doppelmeister. Für Neve Heiska schien es ein gebrauchtes Wochenende zu sein: Als Favoritin auf den Titel schied sie an beiden Tagen aus.

Nachwuchsskisportler des SC Bad Grund auf der Piste am Schloss Neuschwanstein. © Verein | SC Bad Grund

Skisportler vom SC Bad Grund auf Pokaljagd

Während die Großen am Reschenpass nach den Titeln jagten, bereiteten sich die Kinder am Füssener Jöchle für die weiteren Aufgaben vor. In den kommenden Wochen stehen noch mehrere Rennen in Österreich auf dem Programm. Highlight ist sicherlich die Krimmler Rennsportwoche mit fünf Rennen an vier Tagen auf der Gerlosplatte vor Ostern. Zuvor geht es in ein viertägiges Trainingslager ins Tannheimertal, um sich den letzten Feinschliff zu holen.

An Ostern steht noch ein Vergleich mit der Region Obersdorf beim Internationalen Pistenbully Cup an. Die Erwartungen der Sportler, Trainer und Freunde des Skisports sind hoch, haben die Kinder des SC Bad Grund doch gezeigt, dass sie in vielen Altersklassen das Maß der Dinge in Deutschland sein können. Als Beispiel lassen sich Rennen in Eschach bei Kempten und das Internationale Zwergenrennen in Seefeld nennen.

ina