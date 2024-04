Herzberg. Geschlossene Geschäfte und kein Nachtleben in Herzberg? Damit ist es jetzt vorbei. Alles, was zum Spring Swing am 19. April wichtig ist.

Geschlossene Kneipen, leere Ladengeschäfte und kein Nachtleben: Die Herzberger Fußgängerzone hat bislang wahrlich kein gutes Image. Doch das ändert sich jetzt. Schuld daran ist die Bürgerinitiative „Runder Tisch Herzberg“.

Am Freitag, dem 19. April 2024, bittet sie zusammen mit Herzberger Vereinen und Gastronomen ab 17 Uhr zur Zeitreise in die 20er Jahre. Ein Besuch lohnt sich, das ist jetzt schon klar: Denn es gibt Livemusik, kulinarische Angebote und viele Möglichkeiten, den Frühling zu feiern. Dabei sind verschiedene Lokalitäten in der Innenstadt.

Engagement in Herzberg: Der „Runde Tisch“

Idee und Organisation der Kulturveranstaltung stammen vom „Runden Tisch Herzberg“. Die Bürgerinitiative hat sich Anfang 2023 im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ gegründet. Die Gruppe engagiert sich seitdem für Kultur und Leben in der Welfenstadt.

Die Gleichgesinnten treffen sich einmal im Monat und sehen sich als Plattform und Netzwerk zum Austausch. Die Initiative will auch Schnittstelle sein, zwischen Förderinstitutionen, Stadtverwaltung, dem Stadtrat und den Bürgern. Wer will, kann gern mitmachen.

Fest in Herzberg am Harz: Was ist Spring Swing?

Das Spring Swing soll ein Kulturfestival sein. Es soll unter anderem dem Leerstand in der Innenstadt entgegenwirken. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren.

Ein Testlauf für das Spring Swing war gewissermaßen das erfolgreiche „Winterglühen“ Ende Dezember. Auch hier gab es schon Livemusik und, in diesem Falle, Glühwein. Und nun wird es ernst: Am Freitag, dem 19. April, bitten die Organisatoren zum Spring Swing. Es darf getanzt werden und - wer will - kann ganz im Stile der 20er Jahre verkleidet kommen.

Spring Swing: das Programm, die Musik, das Essen

Passend zum Motto der Veranstaltung werden zwei Swingbands aus Berlin und ein Electro-Swing-DJ aus Hildesheim anreisen.

DJ Electro Antique wird beim Spring Swing in Herzberg am 19. April am späten Abend auflegen. © Can Güler | Can Güler

Das „Spree-Ton-Orchester“ macht den Anfang und spielt ab 19 Uhr im Gasthaus „Deutscher Kaiser“. Die Kombi spielt Swing und alte deutsche Tanzschlager. Mit Kontrabass, zwei Schlaggitarren und einem oder mehreren Solisten bearbeiten die Musiker nun seit mehreren Jahren Klassiker der 20er bis 40er Jahre in einzigartiger Weise.

Die „Couchies“ spielen ab 21 Uhr in der zum kultigen Kiosk umfunktionierten Schlossapotheke. Dabei werden die Musiker die ganze Zeit auf einem Sofa sitzen.

„DJ Electro Antique“ bittet ab 23 Uhr im „Deutschen Kaiser“ zum Tanz. Er bringt feinsten Elektroswing mit. Swing-Klassiker verschmelzen hier mit modernen House Beats.

Das Spree-Ton-Orchester tritt auf beim Spring Swing am 19. April 2024 in Herzberg und sorgt für Stimmung. © Straubstudio 2019 | Mandy Straub

Festivalbesucher, die in Kostümen der „Golden Twenties“ erscheinen (Mode der 1920er Jahre), erhalten einen kostenlosen Pfefferminzschnaps im „Deutschen Kaiser“ oder in der „Schlossapotheke“.

Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem das Restaurant „Dynastie“ mit chinesischem Takeaway, der Imbiss „Mister Misto“ mit Fast Food und Cocktails, der DRK-Ortsverein Herzberg im Harz mit herzhaften Waffeln und der Alevitische Kultur- und Solidaritätsverein sowie das Pizza Inn. Versüßt wird das kulinarische Angebot mit einer Popcornmaschine von den „Central-LichtspielenKinowelt Herzberg“ und Zuckerwatte aus dem „Bunten Laden Herzberg“ (Jugendring Harzland). Die Zukunftswerkstatt wird in ihren Räumlichkeiten einen Flohmarkt veranstalten und der Verein für Rock und Kultur am Harz lässt als „Promille-Polizei“ gegen eine Spende den Alkoholpegel ermitteln.

Der Eintritt zum gesamten Festival ist frei.

Spenden willkommen und aktuelle Informationen

Wer die Veranstaltung mit einer Spende unterstützen möchte, kann dies über den gemeinnützigen „Ehrenhaften Verein“ tun: https://ev.paradie.so/ oder per PayPal an spenden@paradie.so

unterstützen möchte, kann dies über den gemeinnützigen „Ehrenhaften Verein“ tun: https://ev.paradie.so/ oder per PayPal an spenden@paradie.so Aktuelle Informationen zur Veranstaltung findet man unter: https://showfenster.city/

Für Interessierte: Das nächste Treffen des „Runden Tisches Herzberg“ findet statt am Dienstag, dem 7. Mai, um 19 Uhr

