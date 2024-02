Herzberg. Die Zukunftswerkstatt wünscht sich auch Handy- und PC-Hilfe für Senioren - was steht noch auf der Agenda? Hier ist der Überblick.

Was plant die Zukunftswerkstatt in diesem Jahr? Welche Veranstaltungen stehen auf der Agenda? Die Hauptversammlung des Vereins findet erst im September statt - dann ist das Jahr schon fast vorbei. Im vergangenen Jahr konnte man keine Agenda für 2024 erstellen - also baten die Verantwortlichen des Vereins nun zur Versammlung in den „Laden“ der Zukunftswerkstatt in der Hauptstraße 58.