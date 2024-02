Herzberg. Neben der Großbaustelle an der Ortsdurchfahrt Herzberg hat die Stadt noch weitere Bauprojekte vor der Nase. Hier ist die Übersicht.

Die Stadt Herzberg hat einige Punkte auf ihrer To-do-Liste, wenn es ums Thema Bauen geht. Die größte und wohl prominenteste Baustelle ist derzeit die an der Bundesstraße, die als Ortsdurchfahrt durch Herzberg führt. Mit etwas Glück ist hier Ende des Jahres wieder freie Fahrt.

Bauprojekte in Herzberg: Doppelhaushalt hilft bei Vorhaben

Da man bereits im vergangenen Jahr einen Doppelhaushalt beschlossen hat, der auch genehmigt wurde, ist man in der komfortablen Lage, die Bauvorhaben schon angehen zu können, die für dieses Jahr in den Haushalt eingestellt wurden. „Für das Jahr 2025/2026 planen wir wieder einen Doppelhaushalt“, kündigt der stellvertretende Bürgermeister von Herzberg, Wolfgang Weippert, an.

Die Tiefbauvorhaben, also Straßensanierungen, kosten die Stadt Herzberg insgesamt 350.000 Euro. Was insgesamt genau geplant ist, sehen Sie in unserer Übersicht:

Bildergalerie: Welche Baupläne hat die Stadt Herzberg? Lerchenstraße Herzberg: Die Lerchenstraße im Eichholz sieht arg ramponiert aus. Sie bekommt eine Grundsanierung, die in diesem Jahr beginnen soll. „Aktuell ist das Baubüro bei den Planungen, die Ausschreibung dazu muss noch erfolgen“, erklärt Herzbergs Bauamtsleiter Michael Schmidt. Geplant sind hier aber kurze Bauabschnitte, um den Anwohnern die Unannehmlichkeiten so leicht wie möglich zu machen. © FMN | Kirsten Buchwald Steingasse Scharzfeld: Auch die Steingasse braucht eine neue Deckschicht. Hier sollen fünf Zentimeter Deckschicht abgefräst werden, die im Anschluss neu wieder aufgebracht werden. Die Bauarbeiten sollen im März 2024 beginnen. © FMN | Kirsten Buchwald Heidelgasse Scharzfeld: Hier sollen neue Versorgungsleitungen gelegt werden, außerdem braucht die Gasse eine neue Deckschicht. Das heißt, fünf Zentimeter des Asphalts werden abgefräst und neu aufgetragen. Beginn der Bauarbeiten soll noch im März dieses Jahres sein. © FMN | Kirsten Buchwald Herzog-Heinrich-Straße in Pöhlde: Ähnlich wie in der Heidel- und der Steingasse in Scharzfeld soll hier die Deckschicht auf fünf Zentimeter abgefräst werden und dann bekommt die Straße eine neue Asphaltschicht. © FMN | Kirsten Buchwald Der Sudetenweg in Pöhlde: Auch er soll eine neue Oberfläche bekommen. © FMN | Kirsten Buchwald Kindertagesstätte Mahnte: Die Kindertagesstätte soll einen Anbau erhalten. Der Platz ist eng geworden für die Kinder, die hier betreut werden. Mehr Anmeldungen sorgen für mehr Platzbedarf. Ein neuer Gruppenraum soll in dem Anbau entstehen. Wenn dieser fertiggestellt ist, soll dann der Altbestand der Kita saniert werden. Die Stadt hofft, in diesem Jahr hier noch mit den Bauarbeiten beginnen zu können. © FMN | Kirsten Buchwald Grundschule Mahnte Herzberg: Die Schule soll eine Notstromanlage bekommen, außerdem soll die LED-Beleuchtung weiter ausgebaut werden. Die Mahnteschule ist in Bezug auf das Thema Inklusion Herzbergs Schwerpunktschule, erklärt der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Herzberg, Wolfang Weippert. Geplant ist an der Mahnteschule auch eine Erweiterung der Mensa, sie ist zu klein geworden. Gleiches gilt auch für die Nicolai-Grundschule. Hier soll dazu ein neues Gebäude für die Mensa gebaut werden. © FMN | Kirsten Buchwald Waldschwimmbad Lonau: Hier muss das Technikgebäude saniert werden. Die Arbeiten sollen im April beginnen. Die Ausschreibungen sind schon getätigt. Eventuell kann das Waldschwimmbad, sofern alles nach Plan läuft, wieder öffnen. © FMN | Kirsten Buchwald Sportanlage Eichholz: Das Mauerwerk des Sportgebäudes weist Risse auf – ist aber noch absolut standsicher, wie Michael Schmidt und Wolfgang Weippert erklären. © FMN | Kirsten Buchwald Neubaugebiet Hinter der Schule, Scharzfeld: Hier steht noch kein einziges Haus, das Neubaugebiet besteht noch aus Wiese. Hier sollen in diesem Jahr zunächst Wasserleitungen gelegt werden, außerdem soll eine Baustraße angelegt werden, damit Baufahrzeuge das Gebiet gut erreichen können. © FMN | Kirsten Buchwald Knollenturm: Der Knollenturm muss saniert werden. Anträge auf Leader-Fördermittel sollen hierzu gestellt werden. Der Baustart ist daher noch ungewiss. © Harzkurier | Harzkurier 1 / 11

