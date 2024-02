Herzberg. Ende der Winterruhe an der Baustelle in Herzberg: Wann wird die Ortsdurchfahrt wieder dicht gemacht? Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Die Freiheit hat ein Ende: Ab kommenden Montag, dem 26. Februar 2024, wird die Durchfahrt durch Herzberg, die B243, wieder gesperrt. Ab dann sollen die Bauarbeiten an der Bundesstraße wieder weiter gehen. Doch ein Ende ist abzusehen: Sollte alles nach Plan laufen, sollen die Arbeiten Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Die Arbeiten beginnen wieder im siebten Bauabschnitt, wo sie vor dem Winter auch aufgehört haben, erklärt dazu der Herzberger Bauamtsleiter Michael Schmidt im Gespräch mit dem Harz Kurier. Es handelt sich dabei konkret um den Bereich an der Heidestraße. Hier muss die schon wieder poröse Deckschicht der Fahrbahn repariert werden. „Danach geht es auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Osterode weiter“, erklärt Michael Schmidt weiter. Das ist dann der Bauabschnitt 8.

Baustelle B243 ab Montag: Umleitung über Dr. Frössel-Allee wird wieder eingerichtet

Für die Autofahrer bedeutet das: Die altbekannte Umleitung wird wieder eingerichtet. Autofahrer, die aus Richtung Osterode in die Stadt hineinfahren wollen, müssen am Eichholz von der Bundesstraße abfahren und dann weiter über die Dr. Frössel-Allee, Am Heuer, über die Lonauer Straße und die Hüttuferstraße entlang der Andreasberger Straße und der Juesholzstraße zur B27 fahren.

Groß-Baustelle Herzberg: Das kommt auf Anwohner und Pendler zu weitere Videos

Autofahrer, die aus Bad Lauterberg in die Stadt hineinfahren und weiter nach Osterode wollen, müssen dieselbe Umleitung in umgekehrter Richtung fahren.

Baustelle in Herzberg: Gearbeitet wird noch bis Ende des Jahres

„Wir sind gut im Zeitplan“, sagt Michael Schmidt. „Der Stand der Dinge ist: Bis Ende des Jahres soll die Baumaßnahme fertig sein.“

Im Sommer wird eventuell eine komplette Sperrung der T-Kreuzung B27/B243, also Am Landgraben/Osteroder Straße nötig werden. Michael Schmidt - Bauamtsleiter Herzberg, zum Baufortschritt entlang der Ortsdurchfahrt

Davor brauchen die Autofahrer aber noch Geduld. So kündigt Schmidt schon jetzt an: „Im Sommer wird eventuell eine komplette Sperrung der T-Kreuzung B27/B243, also Am Landgraben/Osteroder Straße nötig werden.“

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.