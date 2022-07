Großbaustelle Herzberg Verkehrschaos in Wulften: Vollsperrung in B27-Ausweichstrecke

Plötzlich vor Absperrbaken standen ortskundige Autofahrer aus Richtung Hattorf nach Wulften, die hier am Mittwoch die B27-Baustelle Richtung Gieboldehausen umfahren wollten.

Wulften. Eine Vollsperrung ohne Vorwarnung in Wulften am Harz hat am Mittwochmorgen für Ärger bei Pendlern und Anwohnern gesorgt.