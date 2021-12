Herzberg. 60 Menschen demonstrierten am Montagabend in Herzberg friedlich aber unangemeldet gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen und gegen eine Impfpflicht.

Wie bei der ersten Corona-Demo Anfang Dezember in Herzberg hatten die Teilnehmer Kerzen und Lichter dabei.

Coronavirus-Pandemie Corona-Kritiker demonstrieren: Wieder „Spaziergang“ in Herzberg

Kritiker der aktuellen Corona-Maßnahmen haben sich am Montagabend im Landkreis Göttingen an mehreren Orten erneut an sogenannten „Spaziergängen“ beteiligt.

Keine der versammlungsrechtlichen Aktionen in Herzberg, Duderstadt und Hann. Münden wurde im Vorfeld bei der zuständigen Versammlungsbehörde angezeigt, berichtet die Polizei. Die Mobilisierung zur Teilnahme erfolgte demnach u.a. über den Messenger-Dienst „Telegram“.

60 Menschen beteiligen sich an Spaziergang in Herzberg

In Herzberg fanden sich rund 60 Personen gegen 18.30 Uhr am Juessee im Bereich des Skaterplatzes ein, um unter dem Motto „Gemeinsam gegen Spaltung, Hetze und Zwang“ zu demonstrieren. Viele der Teilnehmenden hatten Kerzen und Lichter dabei.

Die Gruppe zog über die Straße An der Alten Mühle zur Fußgängerzone und von dort zum Marktplatz. Hier wurde eine Abschlusskundgebung mit mehreren Redebeiträgen, die sich gegen eine Impfpflicht wandten, abgehalten. Die Versammlung verlief störungsfrei und ohne Vorkommnisse, so die Polizei. Erteilte Beschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln wurden eingehalten.

In Göttingen fanden eine Mahnwache gegen die aktuelle Coronapolitik und eine Gegendemo statt. Zu Zwischenfällen kam es laut Polizei nicht.

pol/mh