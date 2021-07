Herzberg. Am 31. Juli 2021 können sich Impfwillige in der Herzberger Fußgängerzone ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen.

Am Samstag, 31. Juli, von 9 bis 10.30 Uhr bietet Dr. Andreas Philippi ohne Anmeldung am Infostand der SPD vor ALZ in der Fußgängerzone von Herzberg Impfungen gegen Covid-19 an.

Impfung mit Johnson & Johnson in Herzberg

Die Impfung mit Johnson & Johnson erfolgt in den Räumen von ALZ. Ein vorhandener Impfausweis und die Krankenkassenkarte sind mitzubringen.

