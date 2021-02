Corona-Impfungen in Impfzentren des Kreises Göttingen starten

Am Donnerstag, 11. Februar 2021, beginnen die Impfungen gegen das Coronavirus in den Impfzentren des Landkreises Göttingen. Das berichtet der Landkreis in einer Pressemitteilung. Termine sind demnach ab Samstag, 6. Februar, buchbar über die Hotline des Landes Niedersachsen unter Telefon 0800/9988665 oder das Onlineportal www.impfportal-niedersachsen.de.

„Endlich ist es soweit: Der Impfbetrieb in den beiden stationären Impfzentren in Göttingen und Herzberg geht an den Start. In den vergangenen Wochen konnten wir in 55 unserer 57 Alten- und Pflegeheime ein mobiles Impfangebot unterbreiten; in 22 von 55 Einrichtungen wurden die Menschen bereits ein zweites Mal geimpft. Jetzt geht der herbeigesehnte Impfbetrieb in den stationären Impfzentren auch für alle Personen über 80 Jahre los“, freut sich Kreisrätin Marlies Dornieden. „Allerdings steht in der kommenden Woche nur eine Impfstofflieferung zur Verfügung“, so Dornieden weiter. „Infolgedessen werden wir diese vom Land Niedersachsen dem Landkreis Göttingen zugeteilte Lieferung auf beide Impfzentren des Landkreises aufteilen. So stellen wir einen zeitgleichen Start an beiden Standorten im Kreisgebiet sicher.“

Impf-Reihenfolge ist bundesweit festgelegt

Die Reihenfolge bei den Impfungen ist bundesweit festgelegt. Impfberechtigt sind zunächst insbesondere Personen im Alter ab 80 Jahre; dies gilt auch für die Personen, die bisher noch keine schriftliche Einladung zu einem Impftermin erhalten haben. Sie können nun grundsätzlich einen Termin buchen. Sollten bei einem Anruf alle Leitungen der Landes-Hotline belegt oder die Termine bereits vergeben sein, ist ein erneuter, späterer Versuch angeraten. Auch online können nur Termine gebucht werden, solange Impfstoff verfügbar ist. Zudem haben zahlreiche Impfberechtigte bereits die Möglichkeit genutzt, sich auf einer Warteliste einzutragen; an sie werden ebenfalls Termine vergeben. Die Registrierung für die Warteliste ist auf den genannten Wegen sowie unter der Patientenservice-Nummer 116117 möglich.

„Aufgrund der begrenzten Menge des Impfstoffs werden in der kommenden Woche 852 Impftermine zunächst für die Tage Donnerstag bis Samstag, 11. Februar bis einschließlich 13. Februar 2021, angeboten. Weitere Termine können dann voraussichtlich für Mittwoch bis Samstag der beiden Folgewochen freigegeben werden“, führt Dornieden ergänzend aus. Je nach Impfstofflieferung werde dieser Rhythmus der Impfungen – jeweils mittwochs bis samstags – zunächst beibehalten. Allerdings seien für März bisher nur zwei Lieferungen, am 9. und 23., avisiert worden.

Standorte der Impfzentren des Landkreises Göttingen

Impfzentrum Sporthalle BBS II Göttingen

Godehardstraße 11

37081 Göttingen

Impfzentrum Sporthalle OBS

Heidestraße 10

37412 Herzberg am Harz

Die Impfzentren liegen zentral im westlichen bzw. östlichen Kreisgebiet. Zum Einzugsbereich des Impfzentrums BBS II Göttingen gehören die Stadt Hann. Münden, die Gemeinden Bovenden, Adelebsen, Rosdorf, Friedland, Gleichen und Staufenberg, die Samtgemeinden Radolfshausen und Dransfeld. Das Impfzentrum OBS Herzberg versorgt die Bevölkerung der Städte Duderstadt, Osterode, Herzberg, Bad Lauterberg und Bad Sachsa, der Samtgemeinden Gieboldehausen und Hattorf, der Gemeinden Bad Grund und Walkenried.

