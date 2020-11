Apothekerin erklärt Unterschiede bei Corona-Masken

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde von offiziellen Stellen darauf hingewiesen, sich und andere durch das Tragen von geeigneten Masken vor Infektionen zu schützen. Binnen kürzester Zeit war der Markt wie leer gefegt. Wer dann über das Internet sogenannte Alltagsmasken bestellte, musste teilweise mehrere Wochen auf die aus dem Ausland versandten Exemplare warten. Glücklich waren manche Hobby-Bastler, die noch einen Vorrat an Masken hatten, die sie bei früheren Holz- und Lackierarbeiten benutzt hatten. Bei manchen stand sogar noch „FFP2“ vermerkt.

Inzwischen werden zig verschiedene Varianten in Supermärkten angeboten. Apotheken sind bei den Angeboten von Herstellern wählerischer. Zur Vorsicht bei Masken ohne den Hinweis „CE + Nummer“ raten immer wieder Verbrauchermagazine im Fernsehen. Äußerlich ausgefallene Masken aus Stoff werden besonders im Internet angeboten. Geschickte Hände fertigen tragbare Exemplare aus Stoff für sich, ihre Familien und Bekannte an.

„Das Thema Masken ist schon spannend“, so Christiane Schultze-Mosgau. Sie ist die stellvertretende Bezirksapothekerin für den Kammerbezirk Northeim der Apothekenkammer Niedersachsen und betreibt die „Apotheke am Rathaus“ in Herzberg. „Wir werden mit unzähligen Angeboten für Masken überhäuft. Ich bin froh, dass ich meine Quellen habe, die für uns augenscheinlich okay sind“, sagt die Apothekerin. Zur Verdeutlichung erläutert sie die gängigen verschiedenartigen Masken.

Die „Mund-Nasen-Bedeckung“ (MNB) gibt es als Stoffmaske, Community-Maske und Alltagsmaske. Durch die Reduktion des Atemstromes gelangen weniger Tröpfchen in die Umgebungsluft, gleichzeitig stellen sie eine Barriere gegen Gesichtsberührungen dar. Waschbar sind Alltagsmasken – wenn mehrfach nutzbar – in der Regel bei mindestens 60 Grad, sie sind aber keine „medizinischen Masken“.

Schutzmasken sind Medizinprodukte

Als zweite Gruppe nennt Christiane Schultze-Mosgau die „Mund-Nasen-Schutz-Masken“ (MNS) . Tröpfchen und Spucke des Tragenden gelangen nicht in die Luft, außerdem helfen sie gegen Schmierinfektion durch kontaminierte Hände und dienen vorrangig dem Fremdschutz. Die MNS-Masken sind Medizinprodukte und tragen das CE-Kennzeichen.

Die Kennzeichnung auf einer FFP2-Maske. Foto: Paul Beier / HK

Die Renner seien die „filtrierenden Halbmasken“ (FFP-Masken) . Sie schützen vor dem Einatmen kleinster Partikel wie Viren und vermindern das Ansteckungsrisiko. Je nach Rückhaltevermögen des Partikelfilters unterscheidet man FFP1-, FFP2- und FFP3-Masken. Eine FFP2-Maske mit Ventil dient nur dem Eigen- und nicht dem Fremdschutz. FFP2-Masken gehören zur sogenannten „persönlichen Schutzausrüstung“ und tragen in der deutschen Fassung die Bezeichnung EN149:2001+A1:2009. „Beim Tragen dieser Masken beträgt die Tragezeit maximal zwei Stunden. Danach muss eine Erholungspause von 30 Minuten gemacht werden“, so die Apothekerin Schultze-Mosgau. Unter anderem müssen folgende Angaben dauerhaft auf einer FFP2-Maske angebracht sein: CE-Kennzeichnung mit der NB-Nummer (vierstellige arabische Ziffernfolge).

Verwirrung auf dem Maskenmarkt

„Die Verwirrung auf dem Maskenmarkt ist auf den Beginn der Pandemie zurückzuführen, als kaum noch Masken erhältlich waren“, so die Apothekerin. Weiterhin gilt: Atemschutzmasken mit der Kennzeichnung KN 95 oder CPA sind nicht mit FFP-Masken gleichzusetzen. Ebenso gibt es Gesichtsmasken, die aussehen wie FFP2-Masken (ohne Kennzeichnung), aber kleingedruckt auf der Verpackung den Hinweis haben: „Kein Medizinprodukt, Keine persönliche Schutzausrüstung“.

Sollten möglicherweise ab Dezember den Risikopatienten FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden, müsse den betroffenen Personen klar sein, dass diese Masken nur in Risikosituationen wie etwa beim Arztbesuch, beim Einkauf und so weiter sinnvoll sind, weil das Atmen unter einer FFP2-Maske erschwerter sei, so Christiane Schultze-Mosgau.

