Tambour-Corps Herzberg kann im Martin-Luther-Haus üben

Vor der Corona-Pandemie durfte das Tambour-Corps Herzberg e.V. Räumlichkeiten in der Nicolai-Grundschule zum Üben und für die Lagerung von Material nutzen. Nachdem das gemeinsame Musizieren nach dem Lockdown wieder unter Einhaltung von strikten Regeln zugelassen war, übten die Musiker – mit Einverständnis der Nachbarschaft – auf dem Hof der Schule. Mit Beginn der kühlen und regnerischen Jahreszeit wurde die erteilte Erlaubnis von der Schule aus Corona-Hygienegründen zurückgezogen.

Damit begann ein intensives Suchen, so die 1. Vorsitzende Petra Wehe. Dabei mussten sowohl die Vorgaben der gültigen Hygienebestimmungen als auch die Mobilität der Musiker berücksichtigt werden. Viele von ihnen kamen mit dem Fahrrad zu den Proben. Deshalb wurde unter anderem die Nutzung des Bürgerhauses in Pöhlde ausgeschlossen. Voller Hoffnung wurde die Nutzung des Martin-Luther-Hauses („MLH“) bei der Nicolai-Kirchengemeinde beantragt. Groß war die Freude, als ein Anruf den Vorstand kürzlich bei einer Sitzung erreichte. In dem Gespräch teilte Elke Peters mit, die Nicolai-Kirchengemeinde habe die Genehmigung zum Üben für die Musiker/innen im „MLH“ gegen einen kleinen Kostenbeitrag für die Energie- und Heizungskosten genehmigt. Damit fiel den Beteiligten ein Stein vom Herzen. Für das Angebot sei der Verein sehr dankbar.

Jetzt heißt es jeden Mittwoch in der Zeit von 18 bis 21 Uhr im MLH: Üben, üben, üben. Speziell für das Musizieren im Haus hat der Vorstand ein zweiseitiges Hygienekonzept für den Probenbetrieb verfasst und bei der ersten Probe allen Teilnehmer erläutert und ausgehändigt. Es beinhaltet neben den bekannten Verhaltensregeln unter anderem: „Türgriffe und Lichtschalter nicht direkt mit der Hautoberfläche berühren, Musikinstrumente etc. selbst mitbringen, Spender für Handdesinfektion am Eingang und im Probenraum nutzen, keine Gemeinschaftshandtücher benutzen, am Ende der Probe gemeinsam genutzte Oberflächen, besonders Türgriffe, Fenstergriffe, Stühle und Handläufe reinigen und für die Entsorgung von Kondenswasser aus den Blasinstrumenten selbstmitgebrachte stark saugende Bodentücher benutzen.“

Ganz vorsichtig fängt man schon an, an eine musikalische Weihnachtszeit zu denken.