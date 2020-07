Die Verkehrslage am Freitag auf der Kreuzung B243 und Sieberstraße in Herzberg.

Bauarbeiten in Herzberg: Kaum Stau auf Kreuzung B243/Sieberstraße

Ähnlich entspannt wie bereits vor gut einer Woche auf der Kreuzung B27 und 243 stellte sich die Verkehrslage am Freitag an einem weiteren Knotenpunkt in Herzberg dar.

Auf der Kreuzung B243 und Sieberstraße kam es am Freitagmittag kaum zu Staus, obwohl aufgrund der laufenden Markierungsarbeiten entlang der Ortsdurchfahrt die zwei- bzw. dreispurigen Fahrbahnen aktuell auf eine Spur verengt sind.

Aus der Sieberstraße kam man so nicht raus. Foto: Paul Beier / HK

Allerdings war die Sieberstraße stadtauswärts gesperrt (Foto).