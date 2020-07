Auf der Kreuzung am Englischen Hof ging nicht mehr viel.

Herzberg. Wie erwartet kam es am Montag auf Kreuzungen der B27 und B243 wegen der startenden Markierungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.

Baustellen und Unfall – Verkehrschaos in Herzberg

Es war zu erwarten: Aufgrund der am Montag begonnenen Markierungsarbeiten auf den Bundesstraßen 27 und 243 innerhalb Herzbergs (wir berichteten) herrschte an einigen Kreuzungen eher Chaos statt eines geordneten Verkehrsflusses.

So ging gegen 11 Uhr beispielsweise auf der Lönsstraße und der Kreuzung am Englischen Hof nicht mehr viel. Zudem waren auf der Hebbelstraße kurz hinter der Kreuzung noch ein Lkw und zwei Pkw in einen Unfall verwickelt.

Der Artikel wird in den Nachmittagsstunden um tiefergehende Informationen ergänzt.