Herzberg. In die Sparkassen-Filiale in der Herzberger Hauptstraße ist am frühen Dienstagmorgen eingebrochen worden. Was wir wissen.

Alarm in Herzberg ausgelöst: Einbrecher durchwühlen Sparkasse

In die Herzberger Filiale „Hauptstraße“ der Sparkasse Osterode am Harz ist am Dienstagmorgen eingebrochen worden. Wie Jasmin Kaatz, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Göttingen, auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte, habe die Alarmanlage gegen 5 Uhr ausgelöst.

In der Filialräumen seien Schränke und Unterlagen durchwühlt worden, über das mögliche Diebesgut könne allerdings noch keine Aussage gemacht werden, so Kaatz. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.