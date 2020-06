Herzberg: Razzia nach Verbot von Neonazi-Gruppierung „Nordadler“

Im Zuge des bundesweiten Verbots der rechtsextremistischen Vereinigung „Nordadler“ hat es eine Razzia auch in Herzberg gegeben. Durchsuchungen bei wichtigen Vereinsmitgliedern liefen seit den Morgenstunden in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen, teilte das Innenministerium in Berlin am Dienstag, 23. Juni, mit. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Vereinigung „Nordadler“ zuvor verboten. Die Gruppierung verfolgt nach Einschätzung des Ministeriums eine nationalsozialistische Ideologie und firmiert auch unter den Bezeichnungen „Völkische Revolution“, „Völkische Jugend“, „Völkische Gemeinschaft“ und „Völkische Renaissance“.

Zwei der Hauptverantwortlichen der Vereinigung „Nordadler“ kommen aus Niedersachsen. Gegen die beiden ermittelt die Bundesanwaltschaft seit 2018. Genauere Angaben zu der Razzia in Herzberg machte das Bundesinnenministerium (BMI) auf unsere Nachfrage nicht. Sprecher Björn Grünewälder berichtete, dass die Durchsuchungen außer im Landkreis Göttingen auch in Hannover, in Nordrhein-Westfalen in Vlotho, Sprockhövel und Wuppertal, in Sachsen in Dresden, Pirna sowie in Brandenburg in Brandenburg a.d. Havel und Doberlug-Kirchhain stattfanden. „In den Ländern sind seit 6 Uhr 134 Kräfte im Einsatz, in NRW unterstützen drei Bundespolizisten vor Ort bei der Datensicherung“, sagte der Sprecher am Dienstagnachmittag. Am Vormittag waren dabei noch keine Waffen und Sprengstoff gefunden worden, jedoch ein Baseballschläger.

Keine Festnahmen oder Zwischenfälle bei Razzia am Dienstag

Beschlagnahmt wurden in erster Linie PCs, Laptops und Handys. Darüber hinaus wurden NS-Literatur, Reichskriegsflaggen und andere Devotionalien wie Stahlhelme gefunden. Genauere Ortsangaben machte Grünwälder dazu nicht. Die Durchsuchungen dauerten am Dienstagnachmittag noch an. „Es gab keine Festnahmen und keine Zwischenfälle. Die Betroffenen zeigten sich überwiegend kooperativ.“ Der Gruppe werde laut Innenministerium ein mittlere zweistellige Personenzahl zugeordnet. „Die Maßnahme richtet sich gegen sieben führende Mitglieder. Die Gruppierung war/ist überwiegend auf Telegram und Discord aktiv, aber auch Instagram und Twitter. Die Internetpräsenzen wechseln häufig.“ Das BMI versucht diese Accounts zu löschen und zu sperren. „Seit letzter Woche ist wieder die Seite www.voelkische-renaissance.com online, die das BMI ebenfalls sperren will“, so Grünewälder.

Herzbergs Bürgermeister Lutz Peters wusste nicht von den Aktivitäten der Neonazi-Gruppe in der Welfenstadt. Er sei von der Nachricht über die Razzia überrascht, sagte er am Dienstag auf unsere Nachfrage.

Frühere Ermittlungen in Südniedersachsen zu Gruppierung „Nordadler“

Bereits vor gut zwei Jahren stand Südniedersachsen im Fokus einer Durchsuchung im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Vereinigung „Nordadler“. Die Razzia richtete sich damals unter anderem gegen den im Internetauftritt der Organisation genannten Hauptverantwortlichen, einen damals 22-Jährigen aus Katlenburg-Lindau im Kreis Northeim (wir berichteten).

Im Mai 2018 hatte die Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung die Wohnung des 22-Jährigen in Lindau durchsuchen lassen. Er war im Jahr zuvor einer der Mitangeklagten im Prozess gegen einen 27-jährigen Islamisten aus Northeim gewesen. Das Landgericht Braunschweig hatte den 22-jährigen Wladislav S. im Dezember wegen Beihilfe zum vorsätzlichen unerlaubten Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

Verdacht eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden damals die Wohnungen von vier namentlich bekannten, beschuldigten Personen durchsucht, die im Verdacht stünden, spätestens Anfang 2017 unter dem Namen „Nordadler“ eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet zu haben. Ziel der Beschuldigten sei ein Wiedererstarken des Nationalsozialismus in Deutschland. Dazu hätten sie auch bislang noch nicht näher konkretisierte Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen und sich bereits bemüht, Waffen, Munition sowie Materialien zum Bau von Brand- und Sprengvorrichtungen zu beschaffen.

Der 22-Jährige aus Katlenburg-Lindau war auf der Internetseite der Gruppierung im Impressum mit seiner Wohnanschrift aufgeführt. Die Autoren propagierten dort unter anderem einen „alten germanischen Geist“ und eine „deutsche Führung im eigenen Land ohne fremden Geist“. In dem Prozess vor dem Landgericht Braunschweig hatte sich der 22-Jährige offen als überzeugter Nationalsozialist dargestellt, der die Demokratie ablehnt. Hauptangeklagter war der 27-jährige Northeimer Islamist Sascha L., der früher ebenfalls als Neonazi in Erscheinung getreten war.

Das Gericht hielt es am Ende für erwiesen, dass dieser einen Sprengstoffanschlag gegen Polizisten oder Bundeswehrsoldaten geplant und vorbereitet hatte, und verurteilte ihn deshalb zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Der mitangeklagte Wladislav S. wurde wegen Beihilfe verurteilt. Er hatte Sascha L. im Januar 2017 dabei gefilmt, wie er einen selbstgebauten Sprengsatz in einem Park in Northeim testete, und diesem anschließend das Video überlassen. Nach Ansicht des Gerichts hatte beide ursprünglich die gemeinsame Vorliebe für den Rechtsextremismus geeint. Auch nachdem Sascha L. zum Islam konvertiert war, seien sie in Kontakt geblieben. Die „Schnittmenge“ ihrer Überzeugungen sei der Antisemitismus gewesen, sagte damals der Vorsitzende Richter Michael Polomski. Beide betrachteten alle deutschen und US-amerikanischen Soldaten und Polizisten als „Judendiener“.

Angeklagter bekannte sich zu Nationalsozialismus

Wenige Stunden nach jener Razzia 2018 hatte hat sich Wladislav S. im Gespräch in der NDR-Sendung Panorama 3 zu den Vorwürfen geäußert. Freimütig erzählt der 22-Jährige dem NDR gegenüber von seiner politischen Weltanschauung. Er rechnete sich selbst dem Nationalsozialismus zu. Für S. ist der Nationalsozialismus ein „anderes Spektrum als irgendwelche Skinheads oder Rechtsextreme“. Er verfolge die „weltanschauliche Ideologie von damals“, sagte er. Nach NDR-Information hatte S. Listen mit Namen und persönlichen Daten von Antifaschisten aus Northeim und Göttingen angelegt. Bei einem anderen Verdächtigen sollen zudem Listen mit Politikern gefunden worden sein.

In Lindau sei S. zumindest politisch nicht aufgefallen, sagte damals Uwe Ahrens, der Bürgermeister der Gemeinde Katlenburg-Lindau. Zwar hätten sich in dem Haus „auffällig viele, fast ausschließlich junge Männer“ aus der Gegend und aus ganz Niedersachsen aufgehalten, Beschwerden habe es aber keine gegeben. Hinweise auf S. Aktivitäten habe es ebenfalls nicht gegeben. Auch dem lokalen Bündnis gegen Rechts seien diese nicht bekannt gewesen, so Ahrens.

Auf der Facebook-Seite von „Nordland“ beschrieb die Gruppe ein „Oppositionsprojekt“ in Nord-Thüringen. Dafür sei der Standort so gewählt, dass er im Zentrum der Bundesrepublik für alle leicht zu erreichen sei. In dem Eintrag berichtete die Gruppe von Renovierungen in einem Haus.

Wichtig sei es nun, sich „vorsichtig vorzutasten und gezielt Immobilien in den selben oder unmittelbaren Dörfern zu erwerben“, heißt es weiter. Die „Bodensicherung“ helfe das Netzwerk auszubauen. Außer Landschaftsansichten rund um Bad Sachsa postete die Gruppe Fotos von Immobilien im Ortszentrum von Bad Sachsa und Ansichten aus Mackenrode.