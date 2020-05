Für die Freibäder in der Region Osterode kann am heutigen Montag die Badesaison 2020 beginnen. Laut Niedersachsens Fünf-Stufen-Plan dürfen die Bäder für ihre Gäste öffnen, jedoch sind verschärfte Hygieneregeln zu beachten und die Anzahl der Personen zu beschränken.

Entscheidend für die Aufnahme des Badebetriebs ist laut Informationen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes vor allem die „Regulierung der Besucherdichte“. Die Behörde empfiehlt „Eckpunkte für die Erarbeitung von Hygieneplänen für Bäder“. Demnach sei die Anzahl der gleichzeitig eingelassenen Gäste von den Betreibern „ bad- oder bereichsspezifisch“ und Anhand der geltenden Mindestabstände zu bemessen. Als weitere Möglichkeiten, das Einhalten der Abstände zu sichern, werden unter anderem Bahnentrennung, das Einbahnstraßenprinzip, Abstandsmarkierungen sowie geschlossene Attraktionen genannt.

Dass die Bäder im Kreis den Betrieb wieder aufnehmen dürfen, bestätigt die Göttinger Landkreisverwaltung. Es seien „keine verschärften Vorgaben vonseiten des Landkreises geplant“, die über die des Landes hinausgehen, berichtet Astrid Reinhardt von der Pressestelle des Kreises auf Nachfrage unserer Zeitung am Mittwoch. Es sei die Aufgabe der jeweiligen Träger, die Voraussetzungen zur Öffnung zu erfüllen. Sind diese nicht gegeben, sei es möglich, dass einige Bäder erst verzögert öffnen können.

Das Freibad in Sieber empfängt am Montag wieder erste Gäste

Das Freibad in Sieber öffnet heute ab 13 Uhr wieder seine Pforten für die Badegäste. Zuvor standen nur noch wenige Restarbeiten an. „Wir waren frohen Mutes und haben einfach durchgezogen“, sagt Andreas Reicher, Vorsitzender der Freibad Freunde Sieber. Die ehrenamtlichen Helfer hätten letztlich genau so gearbeitet wie auch im vorigen Jahr.

Als letzte Punkte auf der To-Do-Liste standen in den letzten Tage, den Kiosk ausreichend zu bestücken und auch im Kinderbecken Wasser einzulassen. Einen Großteil der üblichen Arbeiten habe man bereits in den vergangenen Wochen erledigt. „Wir sind ganz optimistisch an die Sache heran gegangen“, erklärt der Vorsitzende. Man sei sicher gewesen, dass die Erlaubnis zu öffnen kommen werde und dass es dann schnell gehen müsste.

„Mit der nötigen Vorsicht klappt das“, meint Reicher zum Badebetrieb während der Corona-Pandemie. Die Regelungen des Landes würden auch die Mitarbeit und das Verständnis der Menschen voraussetzen. „Ich denke, die Leute sind inzwischen ausreichend sensibilisiert.“ Reichers Ansicht nach ist „Eigenverantwortung“ das Stichwort, auf das es ankommt.

Doch auch, wenn jeder für sich selbst Verantwortung trägt, erfüllt das Bad bestimmte Vorgaben: 50 Prozent Auslastung, von normalerweise 250 möglichen Gästen werde man nur 100 einlassen. „Sollten mehr kommen, müssen wir dann leider auch Leute wegschicken“, so der Vorsitzende.

Hygienekonzept im Waldschwimmbad Zorge wird erstellt

„Alle Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, erklärt der Vorsitzende des Fördervereins, Hans-Joachim Bothe, in Bezug auf das Waldschwimmbad in Zorge. Wann und ob man wirklich öffnen könne, das steht aber noch nicht fest. Aktuell sitzt man gerade an der Erstellung eines Hygienekonzeptes, entsprechende Informationen habe man bereits durch das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen erhalten.

Der Vorsitzende betont: „Wir setzen, wenn der Badebetrieb anläuft, auf Eigenverantwortung. Wir vertrauen auf die Unterstützung und die Umsicht unserer Gäste, um uns allen einen möglichst unbeschwerten Badespaß zu ermöglichen.“ Die genauen Details für das Konzept werden noch erarbeitet und sollen im Laufe der Saison je nach Bedarf angepasst werden. Auch an der entsprechenden Beschilderung werde noch gefeilt.

Abgeschlossen sind hingegen die reinen Vorarbeiten für die Freibad-Saison, die jedes Jahr getroffen werden müssen: Die Folienschweißarbeiten wurden erfolgreich beendet, die Becken sind sauber. Abgerissen wurde im Zuge der Vorbereitung auch das Planschbecken, dies war eine Forderung seitens der Landkreisverwaltung in Göttingen (wir berichteten).

Schwierigkeiten bereitet aktuell das Einleiten des Wassers aus dem Bach. „Insbesondere die Trockenheit wird uns zu schaffen machen ohne eigenen Brunnen“, verdeutlicht Hans-Joachim Bothe. Der Verein warte noch auf die Zusage für Fördermittel, ohne die es keine Bohrung für den Brunnen geben könne. Grundsätzlich aber seien die Voraussetzungen für den Badebetrieb in der Saison 2020 damit geschaffen.

Hattorfer würden Bad gerne öffnen – doch es stehen noch Arbeiten an

„Ginge es nach uns, wäre schon wieder geöffnet.“ Das meint Carsten Lorengel, Vorsitzender des Fördervereins Schwimmbad Hattorf. Dass das Freibad nicht wie gewohnt öffnet habe vor allem den Grund, dass die Lage im Bezug auf die Vorschriften zum Schutz vor dem Corona-Virus lange Zeit unklar gewesen sei.

Das Freibad in Hattorf wurde im vergangenen Jahr umfangreich saniert. Foto: Herma Niemann / HK

Die Entscheidung zu öffnen ist den Bädern vor Ort abgenommen. Im Fall des Hattorfer Freibads liegt sie bei der Samtgemeinde. Wäre die Öffnung am heutigen Montag möglich gewesen, sei dies nur eine kurze Verzögerung, erläutert Lorengel. Entsprechend würde seiner Erwartung nach auch der finanzielle Einschnitt gering ausfallen. Nun jedoch dauert es länger: „Die Samtgemeinde muss überlegen, ob es sich überhaupt lohnt“, schätzt er ein.

Bürgermeister Rolf Hellwig erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir haben vor zu öffnen.“ Den von der Landesregierung angepeilten Termin habe man jedoch nicht schaffen können. Die Notwendigkeit, die Hygienemaßnahmen zu erfüllen sowie die Absprachen mit dem Gesundheitsamt, wie diese in Hattorf umzusetzen sind, brauchten Zeit.

„Wir vom Förderverein werden alles dafür tun, dass wir öffnen können“, meint auch Lorengel. Die üblichen Vorbereitungen – unter anderem Strauchschnitt, Beckenreinigung, Wasser einlassen – konnten in diesem ungewöhnlichen Jahr jedenfalls nicht wie gewohnt erledigt werden, denn lange durften in den vergangenen Wochen keine Arbeitseinsätze durch den Förderverein durchgeführt werden. Sie hätten in den meisten Fällen gegen das Kontaktverbot verstoßen.

In einem normalen Jahr hätten die ehrenamtlichen Helfer bereits im März mit den ersten Vorbereitungen begonnen. „Das ist dieses Jahr ausgefallen.“ Er gehe außerdem davon aus, dass in diesem Sommer kaum Saisonkarten verkauft würden, weil die Menschen nicht planen können. Gerade die seien jedoch die „wirtschaftliche Grundlage für das Bad“, erläutert er.

Vor der Eröffnung ist noch einiges zu erledigen, die üblichen Vorbereitungen wie auch die Vorkehrungen zur Corona-Zeit müssen abgeschlossen werden. „Machbar ist alles“, gibt Lorengel sich optimistisch. Machbar soll es aber vor allem sein, weil es ein so wichtiges Ziel ist: „Wer möchte in der Lage sein, Gott sei Dank noch ein Bad im Ort zu haben, und es dann nicht nutzen zu können?“, fragt der Vorsitzende rhetorisch.

Das Freibad ist nicht nur den Gästen besonders wichtig: „Am Ehrenamt hängt nun einmal das Herz und auch am Schwimmbad.“

Für Lorengel hängt die Zukunft der Saison vor allem davon ab, welche konkreten Auflagen auf die Bäder zukommen. „Das ist entscheidend“, meint er. So schwanke die Auslastung der Schwimmbäder von Tag zu Tag, insbesondere die Zahl der Gäste variiere. „An normalen Tagen wäre die Besucherfrequenz machbar“, schätzt der Vorsitzende ein. Mit den Badegästen, die etwa an einem gewöhnlichen Wochentag kämen, könne man Abstände einhalten. Auch beispielsweise Kontaktdaten aufzunehmen – sollte das noch gefordert werden – sei dann kein Problem; man erwarte, unter diesen Umständen trotzdem einen nahezu normalen Ablauf gewährleisten zu können.

Anders könne es hingegen aussehen, wenn deutlich mehr Leute zum Baden kommen wollen, erwartet Lorengel: „Wie kriegen wir das an den heißen Tagen geregelt?“, fragt er sich. An einem Sonntag mit bestem Sommerwetter etwa, kommen normalerweise „deutlich mehr als 1.000 Besucher“ ins Freibad. Veranstaltungen in dieser Größenordnung werden im Sommer nicht stattfinden, das haben Bund und Länder in entsprechenden Verordnungen bereits festgelegt. Zwar verteilen sich die Schwimmbadgäste über den Tag, trotzdem herrscht bei Lorengel und seinen ehrenamtlichen Kollegen in den Bädern der Region oftmals Unsicherheit.

Obwohl die Maßnahmen den Badebetrieb in dieser Saison beeinträchtigen werden, ist man in Hattorf der Ansicht, dass sie notwendig sind. „Wir alle wissen, dass die Einschränkungen wichtig sind“, sagt Carsten Lorengel abschließend. Man müsse jedoch auch nach vorne schauen können.

Das Becken in Lonau bleibt noch geschlossen

Die Unklarheit verstärkt bei manchen auch die Sorge um die wirtschaftliche Zukunft der Bäder. So etwa bei den Betreibern des Lonauer Campingplatzes, an den das öffentliche Freibad angeschlossen ist. „Wir haben beim Gesundheitsamt angefragt, welche Maßnahmen wir treffen müssen“, berichtet Wolfgang Poser, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Bad und Campingplatz betreibt. Das Problem: Das Bad in Lonau ist klein, ein einziges, zehn mal 20 Meter großes Schwimmbecken, Wassertiefe 80 bis 130 Zentimenter. „Es ist so klein, dass keiner Bescheid weiß“, klagt Poser.

Wie viele niedersächsischen Freibäder hätte eigentlich auch das in Lonau bereits am 15. Mai zum Anbaden geladen. Diesen Termin zu halten war unmöglich, wie sich schon Wochen zuvor abzeichnete, meint der Lonauer. „Wenn ich die Auflagen erst so spät erfahre, dann kann ich auch erst später anfangen, alles vorzubereiten.“ Somit rücke der Eröffnungstermin nochmal etwas nach hinten, mindestens um eine weitere Woche, schätzt Poser.

Dazu kommt die Doppelbelastung von Freibad und Campingplatz. Beide Einrichtungen sind erheblich von den Einschränkungen in der Corona-Pandemie betroffen. Und beide Geschäftszweige hängen bei den Lonauern zusammen. So würde das Freibad in einer normalen Saison auch Gäste für den Campingplatz anlocken. „Das ist nicht so leicht für uns“, sagt Poser, die Stimme schwer. „Wir haben zwar nur einen kleinen Platz, aber ich kann mich nicht nur um das Bad kümmern.“

Schon jetzt ist er sicher, dass es kein gutes Jahr wird: „50 Prozent oder noch mehr Einbruch des Umsatzes sind sicher“, meint der Betreiber. „Die Leute, die fehlen einfach.“

Wiesenbeker Teich noch nicht für Badegäste freigegeben

In Bad Lauterberg gibt es noch keinen konkreten Plan zum Beginn der Badesaison am Wiesenbeker Teich, wie Phil Dombrowsky berichtet. „Wir haben aktuell noch nicht vor zu öffnen“, sagt er. Einerseits lägen noch keine Angaben vor, welche Vorgaben es zu beachten gilt. Andererseits führe der Wiesenbeker Teich schlicht noch nicht genügend Wasser für den Start in den Badebetrieb.

„Natürlich würden wir gerne mehr machen“, so Dombrowsky. Dazu brauche man aber erst mehr Informationen.

Saison für Badeseen beginnt später als für Freibäder

Auch am Naturbad Juessee ist es, trotz Möglichkeit zur Öffnung seitens der Landesregierung, noch nicht so weit. Hier beginne die Badesaison generell später, wie eine Sprecherin der Stadt Herzberg auf Nachfrage unserer Zeitung hin mitteilt. Aktuell plane man den Start für den 16. Juli, eventuelle Änderungen der Lage bis dahin vorbehalten.

Im Osteroder Erlebnisbad Aloha wird aktuell saniert, auch ein Neubau ist geplant (wir berichteten). Im Zuge dessen wird das frühere Außenbecken ersetzt, ein Freibadbetrieb ist in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Auch das Freibad in Scharzfeld ist geschlossen, Probleme mit der Umwälzungsanlage waren im vorigen Jahr vom Gesundheitsamt bemängelt worden (wir berichteten).

