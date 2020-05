Villa-Chef fordert Erleichterungen für genesene Heimbewohner

Wie wird mit den Bewohnern von stationären Einrichtungen wie Altenheimen umgegangen, die eine Infektion mit Covid-19 überstanden haben? Sie sind genesen, würden nach Stand der medizinischen Erkenntnis als immun gelten – dürften aber weiterhin die Einrichtungen nicht verlassen, um etwa spazieren zu gehen oder Angehörige zu besuchen. So jedenfalls schildert Andreas Kern, Geschäftsführer des Herzberger Alten- und Pflegeheims Villa Juesheide und Vorsitzender des Bundesverbands Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen, die Situation der genesenen Heimbewohner und kritisiert eine seiner Meinung nach problematische Rechtslage, die für die Verantwortlichen in den Einrichtungen derzeit unklar sei.

So sei auch die Frage der Aufhebung einer Quarantäne bei genesenen Heimbewohnern und deren „Entisolierung“ nicht geregelt, sagt Kern. Diese dürften beispielsweise nach wie vor keinen Kontakt zu anderen, ebenfalls genesenen Bewohnern haben, zum Beispiel bei Gemeinschaftsaktivitäten. Er dringt auf baldige Erleichterungen für die genesenen Bewohner, die teilweise „die Hölle durchgemacht“ hätten und nun weiter „eingesperrt“ seien.

Unsere Zeitung hat sich beim Niedersächsischen Gesundheitsministerium wie auch beim Göttinger Gesundheitsamt – basierend auf Kerns Schilderung – nach der geltenden Rechtslage erkundigt. Im Ministerium sieht man das von Kern geschilderte Problem so nicht. Wenn die maßgeblichen Kriterien erfüllt seien, nach denen ein Patient als geheilt gilt, „haben die Einrichtungen keine Veranlassung mehr, die entsprechende Bewohnerin bzw. den Bewohner anders zu behandeln als die übrigen Bewohner“, antwortet eine Sprecherin des Ministeriums auf unsere Anfrage bezüglich der Aufhebung der Isolation von genesenen Patienten.

Von der Außenwelt isoliert

Doch nach Kerns Meinung liegt genau in dieser Gleichbehandlung die eigentliche Problematik: Die Situation der genesenen Bewohner in den Heimen werde dadurch nämlich gerade nicht erleichtert, sie blieben in den Heimen nach wie vor von der Außenwelt isoliert – wie die anderen, nicht infizierten Bewohner auch. Kerns Meinung nach müsse an der unklaren rechtlichen Situation der genesenen Bewohner dringend etwas geändert werden, er sieht die Behörden, zuvorderst die Regierung gefordert, hier für Erleichterung zu sorgen. Es gebe offenbar bei den zuständigen Stellen bislang keine konkreten Überlegungen für die Zeit nach einer überstandenen Corona-Infektion, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Seiner Kenntnis nach würden sich in ganz Deutschland viele Heimbewohner, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, nun in einer Art „Endlosschleife“ befinden, was die Quarantäne und Isolation angeht. Er habe darüber auch schon mit vielen Behördenvertretern gesprochen und dabei überall eine „große Verunsicherung“ hinsichtlich der Rechtslage festgestellt.

Ebenfalls problematisch findet er die nach wie vor geltende Regelung, dass von einer Corona-Infektion genesene Heimbewohner nach einem späteren, nicht coronabedingten Krankenhausbesuch erneut in Quarantäne müssen.

Tatsächlich besteht nach wie vor die Anordnung seitens des Landkreises, dass Bewohner von Heimen – unabhängig davon, ob sie mit dem Virus infiziert waren oder nicht – die Einrichtungen nicht verlassen sollen. Wörtlich heißt es im Text der entsprechenden Allgemeinverfügung, dass die Betreiber der Einrichtungen „aufgefordert werden“, die Bewohner „anzuhalten, die Einrichtungen und das dazugehörige Außengelände nicht zu verlassen.“ Die Formulierung ist unpräzise, was die Durchsetzung dieser Vorgabe angeht. Ob ein tatsächlicher Zwang besteht, in der Einrichtung zu bleiben, wird daraus nicht ersichtlich.

Heimbewohner sollen weiter separiert werden

Bezüglich des Umgangs mit Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben, verweist das Göttinger Gesundheitsamt auf aktuelle „Hinweise zu Maßnahmen der Infektionsprävention bei Covid-19 in Pflege- und Behinderteneinrichtungen“ des Landesgesundheitsamtes. Der Text kann im Internet heruntergeladen werden. Demnach sollen „die Bewohner separiert bzw. enge Kontakte zu Mitbewohnern vermieden werden.“ Gemeinschaftsaktivitäten sollen eingeschränkt werden. Eine ausdrückliche Unterscheidung zwischen nicht-infizierten und bereits genesenen Bewohnern wird im Text nicht gemacht.

Was die Quarantäne angeht, steht dort, dass die Aufhebung der weiteren Isolation in der Einrichtung frühestens nach 14 Tagen und Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden erfolgen kann, und zwar nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Darauf verweist auch das Gesundheitsministerium in der Antwort auf unsere Anfrage. „Es gilt indes für alle Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in Niedersachsen – unabhängig davon, ob sie bereits infiziert waren oder nicht –, dass aufgrund der Pandemie erhöhte Infektionsschutzstandards anzuwenden sind“, so die Sprecherin des Ministeriums. Die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten in einem Speisesaal etwa sollte nur erfolgen, „wenn dort der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann.“

Das Göttinger Gesundheitsamt habe die Heimaufsichten „bei der Erstellung von Konzepten für das Entlassmanagement auf Basis der oben angeführten Empfehlungen unterstützend beraten“, erklärt Sprecher Dominik Kimyon hinsichtlich der Aufhebung von Quarantänemaßnahmen.

Der Geschäftsführer eines anderen Pflegeheims im Altkreis Osterode, der aber nicht namentlich genannt werden möchte, bestätigte im Gespräch mit unserer Zeitung zwar Kerns Schilderung der belastenden Situation für die Heimbewohner, die seit Einführung der strengen Kontaktbeschränkungen im Grunde in den Heimen „eingesperrt“ seien. Dies sei „sehr hart“ für die alten Menschen. Er teilt aber Kerns Auffassung bezüglich der geforderten Aufhebung der Ausgangssperre für die genesenen Bewohner so nicht.

Einwand: Frage der Virus-Übertragung noch nicht sicher geklärt

Denn derzeit sei zum einen noch unklar, ob die von einer Covid-19-Erkrankung genesenen Personen wirklich dauerhaft immun seien, sagt er. Zum anderen gebe es – seines Wissens nach – keine gesicherten Erkenntnisse, ob genesene Personen nicht womöglich doch weiterhin das Virus übertragen können, auch wenn sie selbst gegen die Krankheit immun seien. Dieser Sachverhalt sei noch nicht abschließend getestet. Wegen dieses unklaren Risikos würden wohl nach wie vor alle Heimbewohner „über einen Kamm geschert“ und die Ausgangsbeschränkung gelte weiter auch für die genesenen Bewohner, vermutet er. Gesicherte Erkenntnisse gibt es dazu in der Tat noch nicht.

Aufgrund der bisherigen Erfahrung mit ähnlichen Virus-Erkrankungen gehen einige Virologen allerdings davon aus, dass man nach einer überstandenen Infektion das Virus nicht mehr übertragen kann.

Andreas Kern sieht jedenfalls dringenden Handlungsbedarf und will sich auch als Vorsitzender des Bundesverbandes für Erleichterungen insbesondere für die genesenen Seniorenheimbewohner einsetzen. Über den Verband will er versuchen, die Landesregierungen zu einer Überprüfung der Regelungen zu bewegen.

