Illegale Müllentsorgung und Schießübungen auf Zeltplatz

Pöhlde. Der Motorradsportclub Pöhlde hat wegen Vandalismus am Zeltplatz in Pöhlde am Bürgerhaus die Polizei eingeschaltet.

Der Motorradsportclub (MSC) Pöhlde betreibt seit mehreren Jahren den über Landkreisgrenzen hinaus beliebten Zeltplatz in Pöhlde am Bürgerhaus. Doch immer wieder müssen die Verantwortlichen Fälle von Sachbeschädigung und illegaler Müllentsorgung auf der Anlage feststellen, so auch vor wenigen Tage wieder: Unbekannte dort ihr Unwesen getrieben, wie Vorstandsmitglied Jörg Fischer berichtet.

Stapel mit Brennholz wurden umgeschmissen. Sitzmöbel in der Grillhütte wurden umgekippt, der Grill demoliert, Steine, welche auf dem Dach der Grillhütte als Deckfläche dienen, umhergeschmissen. Überall auf der gepflasterten Fläche liegen Glassplitter von zerbrochenen Getränkeflaschen. „Leider gibt es immer wieder Menschen, welche ihren Unmut, angestaute Aggressivität oder entstandene Langeweile durch Zerstören von fremden Eigentum loswerden wollen“, so Fischer. Seit geraumer Zeit werde die Lagerstätte der Feuerstelle am Grillplatz auch als wilde Müllkippe genutzt. „Soll heißen, alle was brennt, wird dort von Unbekannten still und heimlich abgeladen oder entsorgt“ Nach dem Motto: Die Rocker verbrennen das dann schon irgendwann mal, wie Fischer es ausdrückt. „Was aber sehr beängstigend ist, das die unbekannten Personen auf unserem Gelände Schießübungen durchgeführt haben“, berichtet er weiter. „Überall auf dem Zeltplatz-Gelände liegen Treibladungskapseln von Luft-Pistolen oder Gewehren herum, mit diesen wurde auf Gegenständen und PKW-Radkappen, welche als Zielscheiben dienen, geschossen.“ Der MSC hat die Polizei eingeschaltet und will die Angelegenheit zur Anzeige bringen.