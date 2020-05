Nachkriegstage: Als die G.I. in Pöhlde einzogen

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der deutschen Kapitulation. Zu diesem Zeitpunkt war Hermann Wiese 12 Jahre alt und ging in Pöhlde zur Schule. Mit seiner Mutter, seinem Bruder und seinen Großeltern wohnte er in der Lindenstraße 227 (später war das Hausnummer 10) gegenüber von der 1000-jährigen Linde. Bis auf überfliegende alliierte Bomberverbände, gelegentlich durchfahrende Wehrmachtstruppenteile, Sprengungen von Brücken in der Umgebung und Schießgeräusche aus der Richtung Gieboldehausen in den letzten Kriegstagen gingen die Kriegsereignisse an ihm in Pöhlde vorbei, erinnert sich der heute 87-Jährige. Das änderte sich ab dem 16. April 1945, als US-amerikanische Verbände mit Kampfpanzern durch Pöhlde Richtung Osten fuhren.

Wie sich später herausstellte, waren sie auf dem Weg nach Nordhausen, wo sie vor den heranrückenden sowjetischen Truppen die Raketenproduktionsstätten „erkunden“ wollten. Aufgeschreckt durch die fremden Soldaten hängten die Pöhlder als Zeichen der Übergabe sicherheitshalber weiße Tücher und Bettlaken aus den Fenstern. Einige Zeit später durchquerten amerikanische Infanteristen zu Fuß den Ort Richtung Osten. Danach, so Hermann Wiese, hätte er zunächst kein Militär mehr gesehen. Doch das ändert sich bald.

Requirierung von Unterkünften

„Am 18. Mai 1945, ein Termin, den ich nie vergessen werde, spielten wir vor dem Haus 230, als in rasanter Fahrt ein Jeep mit einem Offizier, einem Sergeanten und einem Fahrer in die Toreinfahrt fuhr. Da ich schon etwas Englisch gelernt hatte, konnte ich die Frage von dem Offizier nach den Hausbewohnern mit Yes beantworten,“ erzählt Wiese. Dort trafen er und der US-Offizier „Tante Else“ im Garten. Es war damals für Kinder üblich, ältere Personen mit „Tante“ und „Onkel“ anzusprechen. Daraufhin sagte der Offizier auf Deutsch zu ihr: „Bis 12 Uhr haben Sie das Haus zu verlassen. Sie nehmen nur das Nötigste mit. Es passiert nichts. Wenn Sie dann trotzdem noch im Haus sind, werden Sie zwangsevakuiert.“

Hermann Wiese berichtet vom Sommer 1945 in Pöhlde. Foto: Paul Beier / HK

Auf die Frage nach dem Vieh sagte der Offizier, sie könne morgens und abends zum Füttern kommen. Ähnlich erging es den Bewohnern der Häuser Nr. 229, 228 und den Bewohnern der gegenüberliegenden drei Häuser. Im Haus der Wieses wurden fünf Nachbarn aus den requirierten Häusern behelfsmäßig untergebracht. Hermann Wiese schlief mit seinem Bruder Günter in einem Bett, während Opa Hermann auf einem Strohsack in der Stube schlief. Diese drangvolle Enge sollte bis zu Abrücken der Amerikaner im Juni andauern.

Pünktlich um 12 Uhr fuhren acht amerikanische Kampfpanzer vor und bezogen Stellungen unter den größeren Linden auf beiden Straßenseiten. Die Besatzungen zogen in die requirierten Häuser ein. Der Kommandant und sein Stab etablierten sich im größten Haus (Nr. 230), das danach als „Kommandantur“ bezeichnet wurde.

Behandlung mit Penizillin

Hermann Wiese kann zahlreiche Alltagsepisoden aus diesen für einen Jungen aufregenden Tage schildern. Nach der Absperrung des Mühlengrabens oben am Wehr gingen die Kinder mit der Hand auf Forellenfang. Dazu zog Hermann alte Langschäfter seines Vaters an, weil im Graben viel Kriegsmaterial entsorgt worden war.

Das Scheuern am harten Leder und das schmutzig-schlammige Wasser in den Stiefeln verursachte eine Blutvergiftung, die seine Oma Johanne an einem roten Strich am Bein erkannte. Da weder der Hausarzt in Rhumspringe noch das Krankenhaus in Herzberg in erreichbarer Nähe lagen, hatte sie einen rettenden Einfall. Sie sprach den Deutsch sprechenden Amerikaner an, der den ebenfalls Deutsch sprechenden Arzt aus seinem Quartier im Gasthof „Tanne“ (jetzt „Gaststätte zum Bahnhof“) holte.

Nach der Reinigung der Wunde strich der Arzt eine weiße Paste auf und legte einen Verband an. Zu dem Jungen sagte er dann: „Du bist wahrscheinlich der erste Deutsche, der mit dieser Wundersalbe Penizillin behandelt wird,“ erzählt Hermann Wiese. Als schlimme Strafe verordnete der Arzt strenge Bettruhe, was Hermann bei dem schönen Wetter nicht gefiel. Am nächsten Tag sah die Wunde schon viel besser aus.

Opa schneidet Amerikanern Haare

Auch von amüsanten Begegnungen berichtet Wiese. „An einem Nachmittag herrschte plötzlich in der Familie helle Aufregung. Drei Amerikaner, zwei davon mit Maschinenpistolen bewaffnet, kamen und suchten Opa Hermann, der im Garten arbeitete. Der Gang durch Scheune und Stallungen wurde mit den MPi aufmerksam gesichert, sogar die Beerensträucher wurden von den Amerikanern argwöhnisch in Augenschein genommen.“

Hermann Wiese beim Gänsehüten. Foto: Hermann Wiese / privat

Der Grund für den „Besuch“ war einfach. Die G. I. (Bezeichnung für amerikanische Soldaten im Allgemeinen, Abkürzung für „General Infantry“) hatten gehört, dass Opa Hermann ein Friseurgeschäft betrieb. In einem Gespräch wurden dann Besuchszeiten festgelegt. Leider zerschlug sich Opa Hermanns Hoffnung, mit Naturalien bezahlt zu werden. Die Reichsmark war als Währung inzwischen völlig wertlos.

Scharfschießen

„Überraschend kam eines Morgens der Ausrufer mit seiner Handglocke durch die Straßen und verkündete: ‚Morgen ist der Aufenthalt östlich der Bahnlinie verboten. Panzer schießen scharf‘“, berichtet Hermann Wiese von einer weiteren aufregenden Episode. Die beteiligten Panzer fuhren über die Mühlgrabenbrücke und gingen an einer Waldecke in Stellung.

Von dort aus schossen sie auf drei Ziel-Objekte: Ein im Bahngarten mit Kettenschaden zurückgelassener deutscher Panzer Typ P4 wurde als Ziel auf eine Wiese geschleppt. Dazu gestellt wurden zwei kleinere deutsche Kettenfahrzeuge (Jagdpak), die noch intakt waren. Hermann und seine Freunde beobachteten die Schießübungen vom Brückengeländer der Bahnbrücke über den Mühlengraben. Von dort aus konnten sie die Abschüsse der amerikanischen Panzerkanonen und die Treffer auf den Zielen erkennen, die auf knapp 1000 Meter standen.

Der alte P4 wurde schnell zum Schrotthaufen. Dagegen wurden die Frontplatten der Jagdpak nicht „geknackt“. Deshalb übergossen die Amerikaner sie später mit Benzin und schossen sie mit schweren Maschinengewehren in Brand. Die abgeprallten Panzergranaten (vermutlich Vollkerngeschosse) entsorgten die Jungen später in einem mit Wasser gefüllten Erdfall.

Essbares gegen deutsche Pistole

Nicht ungefährlich waren für die Jungen Tauschgeschäfte der besonderen Art. Hermann und seine Freunde hatten eine Wehrmachts-Offizierspistole mit der hellbraunen Pistolentasche in einer Scheune gefunden. Sie war das Wunschobjekt eines Deutsch sprechenden G.I. mit Namen Schneider. Da man gehört hatte, dass Deutsche, die mit einer Waffe erwischt wurde, angeblich sofort an die Wand gestellt und erschossen wurden, heckten die Jungen eine sichere Übergabemöglichkeit aus. Hermann versteckte die Waffe unter einem Haufen Brennnesselblättern – die Lieblingsspeise der „Pilecken“ (junge Gänse), die er betreuen musste – in einem Korb.

In der heutigen Gastwirtschaft „Zum Bahnhof“ (früher „Tanne“) kochten die Amerikaner. Foto: Paul Beier / HK

Der Austausch gegen zum Teil unbekannte Naturalien aus der Einsatzverpflegung der Amerikaner verlief ohne Zwischenfälle. „Nur das Rauchen meiner ersten Zigarette, einer Chesterfield, ist mir nicht bekommen, ich musste mich übergeben“, erzählt der 87-Jährige schmunzelnd.

Tödlicher Unfall

Ein Unfall mit tödlichem Ausgang belastete das Verhältnis zwischen den betroffenen Pöhldern und den Amerikanern. An einem schönen Frühsommertag badeten rund vierzig Kinder im Eckernloch. Dabei beobachteten sie drei Amerikaner, die in der Nähe eine Art Tontaubenschießen mit requirierten Drillingen durchführten. Während einer von ihnen einen Gegenstand in die Luft warf, versuchten die beiden anderen, diesen abzuschießen. Als zwei junge Frauen mit Kinderwagen an ihnen vorbeigingen, warf ein G.I. aus Spaß eine leere Hülse auf sie, die sie mit dem Ausruf „Du Kamel!“ zurückwarfen.

Als der Soldat sich wegdrehte, lösten sich Schüsse aus dem geladenen Drilling mit den gespannten Hähnen. Die Schrotladungen trafen seinen Freund Ernst voll in den Unterleib, erinnert sich Herman Wiese. Ernst wurde mit einem Jeep von den Amerikanern ins Krankenhaus gebracht. Als die Mutter und die Tante von Ernst ihn später im Krankenhaus besuchen wollten, erfuhren sie, dass am Vorabend ein Junge mit Schusswunden von Amerikanern eingeliefert worden war. Der Junge sei kurz danach verstorben.

Ab diesem Zeitpunkt kühlte sich das Verhältnis zwischen den Pöhldern und den Amerikanern bis zum Abmarsch der Panzereinheit Richtung Westen merklich ab. Das Abrücken im Juni 1945 wurde zu einem Spießrutenlauf für die Amerikaner, berichtet Wiese.

Als nach ein paar Jahren Normalität eingekehrt war, habe man die Mutter von Ernst, Tante Mariechen, bei der Erstellung eines Antrags auf Entschädigung unterstützt. Nach längerer Wartezeit habe sie schließlich 3.000 DM erhalten.