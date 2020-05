Nach Krise in Villa Juesheide: Bürger zeigen Solidarität

Für eine willkommene Abwechslung und musikalische Unterhaltung der Bewohner des Alten- und Pflegeheims Villa Juesheide sorgte am vergangenen Sonntag die Gruppe „Tapetenwechsel“ mit Sandra Ritz und Joke Blankenstein und Geritt Wiedeman. Die drei Musiker gaben ein Ständchen im Park der Villa und hatten für jeden Geschmack etwas im Repertoire. Sie hätten aus den Medien von den Corona-bedingten Probleme in Senioreneinrichtungen erfahren und wollten musikalisch ein Zeichen der Solidarität setzen. Geschäftsführer Andreas Kern freute sich über den Besuch ebenso wie das übrige Publikum. Weil einige Bewohner nicht draußen zuhören, konnten wurden eine kräftige Lautsprecheranlage aufgebaut.

Kern berichtetet unserer Zeitung, dass die Gruppe „Tapetenwechsel“ nicht das erste Musikensemble gewesen sei, dass die Villa besucht und für die Bewohner gespielt hat. Musiker des Tambourcorps und die Familie von Matthias und Daniela Müller seien ebenfalls für Ständchen im Park vorbeigekommen, auch Pastorin Miriam Schmidt habe oft mit dem Cello vorgespielt.

Soviel Hilfsbereitschaft, Solidarität und Anteilnahme erlebt

Überhaupt hätten er und sein Team wie auch die Bewohner der Villa soviel Hilfsbereitschaft, Solidarität und Anteilnahme in der Krise erlebt, „von allen Seiten“, erzählt Kern – besonders auch, nachdem er in unserer Zeitung entsetzt über abfällige Reaktionen gegenüber seinen Mitarbeitern in der Öffentlichkeit berichtet hatte. Die starken positiven Erlebnisse mit den hilfsbereiten Mitmenschen hätten diese negative Erfahrung mehr als aufgewogen, betont er.

So habe etwa das Herzberger Blumengeschäft Claudias Blumeneck regelmäßig Blumenschmuck für die Villa vorbeigebracht, Fred Pahl habe neue Fernseher und Satellitenschüsseln für die Bewohner bereitgestellt, die kurzfristig wegen des Virus umziehen mussten. Uwe Schridde, Betriebsleiter von Rump & Salzmann im Gipswerk Uehrde, habe Schutzmasken zur Verfügung gestellt – und an den heißen Tagen Speiseeis. Guido Marwede, Inhaber der Firma Mineralöl Pfeffer, habe spontan 500 Euro gespendet mit den Worten: Ihr schafft das! „Ich kann hier gar nicht alle aufzählen, bei denen ich mich bedanken möchte“, sagt Kern spürbar gerührt. Er sei überwältigt von der Anteilnahme. Es seien „Leuchtürme“ der Menschlichkeit, die ihm und dem Team Kraft „in dieser brutalen Zeit“ gegeben hätten. „Das Positive überwiegt. Die Hilfsbereitschaft war einzigartig. Diese tollen Menschen!“

Angehörigen haben sehr verständnisvoll reagiert

Und auch seinen Mitarbeitern müsse er Hochachtung zollen: „Die haben Unglaubliches geleistet und den Bewohnern, die verzweifelt waren, Lebenskraft zurückgegeben.“ Seit Ende April sei die Villa nun Covid-19-frei, keiner der Bewohner sei mehr positiv getestet worden (wir berichteten). Die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung der Krankheit hätten Wirkung gezeigt, auch wenn schmerzhafte Verluste zu beklagen seien. „Wir haben Leben retten können, viel mehr als die Ärzte anfangs erwartete hatten. Und es waren schwerkranke Patienten darunter“, sagt Kern. Auch die Angehörigen hätten in der schrecklichen Situation sehr verständnisvoll, besonnen und mit großer Anteilnahme reagiert, gerade auch jene, die einen geliebten alten Menschen verloren haben, betont Kern.

Geschäftsführer Andreas Kern bedankte sich bei den Musikern. Foto: Paul Beier / HK

„Für mich ist eine Welt zusammengebrochen“, sagt er rückblickend auf die Ereignisse. Die Rettung von Leben stand in den vergangene Wochen für ihn immer im Vordergrund, doch als Geschäftsführer hatte er auch große Sorgen um den Betrieb, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung Anfang April gesagt hatte. Auch da habe sich die Lage mittlerweile stabilisiert, auch Dank der staatlichen Unterstützung berichtet er. „Das ist ein guter Rettungsschirm für die Pflege“, sagt er über die finanziellen Hilfsleistungen, die die Regierung auf den Weg gebracht hat. „Darum beneiden uns andere Länder“, ist er überzeugt. „Ich bin zur Zeit guter Dinge, dass wir diese Krise als Firma überstehen werden.“ Auf die Krisenbewältigung in Deutschland hält er, trotz aller Schwierigkeiten und einiger Probleme bei der Umsetzung, hohe Stücke, wie er sagt: „Wir können froh sein, in diesem Land zu leben. Wenn wir schimpfen, dann doch auf sehr hohem Niveau.“ Natürlich seien auch Fehler gemacht worden, gerade zu Anfang habe man das Virus nicht ernst genommen. „Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft und die Politik daraus lernen.“

Nun gehe es in der Villa Juesheide darum, die Situation für die Bewohner wieder erträglicher zu machen. So habe man ein Konzept erarbeitet, wie Begegnungen mit Angehörigen wieder ermöglicht werden können. Dafür werde eine Ecke umgebaut und Trennwände aus Plexiglas aufgestellt, damit die Familien sich aus der Nähe sehen können.