GEW-Ortsgruppe Hattorf ehrt langjährige Mitglieder

Die Ortsgruppe Hattorf der GEW ehrte im Rahmen der Jahresversammlung langjährige Mitglieder. So wurde – in Abwesenheit – Gerd Grunewald für 55 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Seit 40 Jahren sind Helga Lechte und Margret Rübe und seit 25 Jahren ist Bettina Steinmetzer Mitglied in der Gewerkschaft.

Zuvor informierte die Vorsitzende Kerstin Haack, dass die Ortsgruppe die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst mit Warnstreiks in Bremen und Hannover unterstützt hatte, über die Kreisdelegiertenversammlung zum Thema „Chancen und Inklusionswirklichkeit“ sowie über die Treffen der Kreisvorstände. Demnach bleibt der Kreisverband Osterode trotz Kreisfusion weiterhin eigenständig.

Bei den Wahlen wurde Haack als Vorsitzende bestätigt, neugewählt wurde als Kassenprüferin Waltraud Reinholz und als stellvertretende Vorsitzende Christiane Rütters.

Die Ortsgruppe plant in diesem Jahr den Besuch des Musiktheaterstücks „Wild Thing“ im Jungen Theater Göttingen am 19. Juni. Anmeldungen dafür nehmen Klaus Fischer-Wedekind oder Kerstin Haack entgegen.