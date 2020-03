Jägerschaft lädt am Samstag zu Hegeschau ein

Die Jägerschaft Osterode öffnet am Samstag, 7. März, ab 10 Uhr wieder die Pforten zur Hegeschau der Unteren Jagdbehörde des Landkreises Göttingen. Im Schützenhaus Wulften werden an diesem Tag 247 Jagdtrophäen zu sehen sein. Im Anschluss, ab 14 Uhr, beginnt die Mitgliederversammlung der Jägerschaft. „Insgesamt wurden im Altkreis Osterode 1.036 Stück Rotwild, 1.848 Schwarzwild (Wildschweine) und 1.375 Stück Rehwild erlegt“, erläutert der stellvertretende Kreisjägermeister Claus-Wilhelm Deig das diesjährige Ergebnis, der die Ausstellung mit seinem Team in diesen Tagen aufbaute.

Davon sind 173 Gehörne vom Rehwild aus den privaten Revieren in den Hegeringen Lauterberg, Osterode, Herzberg und Grund sowie den Forstämtern Reinhausen, Lauterberg und Riefensbeek der Niedersächsischen Landesforsten zu sehen. Ausgestellt sind zusätzlich vier Rotwildtrophäen, zwei Dammhirschtrophäen und 48 Keilerwaffen.

Bevor aber alle Trophäen an den Schauwänden in Position gebracht werden konnten, warfen erst einmal Christoph Haag, Diethard Warrelmann, Helmut Trümper und Wolfgang Spillner als Mitglieder der Bewertungskommission ein kritisches Auge auf die Trophäen. Die 20 Besten der im abgelaufenen Jagdjahr geschossenen Rehböcke wurden bewertet.

Gemeinsam mit dem stellvertretenden Kreisjägermeister Deig bauten Wolfgang Spillner, Dieter Greunig, Otto Klages, Karl-Heinz Seyferth, Erhard Fietz, Uwe Melching sowie Manfred und Heinrich Heise die Hegeschau auf.

Corina Napieralla von der Unteren Jagdbehörde des Landkreises Göttingen wird am Wochenende wieder in Wulften sein. Sie nimmt Anträge zur Verlängerung der Jagdscheine entgegen. Diese werden nach der erfolgten Bearbeitung in der Behörde per Post an die Inhaber zurückgeschickt.