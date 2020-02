Herzberg: Diebe stehlen Fahrrad im Wert von 10.000 Euro

Herzberg. In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte gegen 4.30 Uhr in ein Zweiradgeschäft am Eichelbach in Herzberg eingebrochen.

Es hat einen Wert von 10.000 Euro – und ist weg: In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte gegen 4.30 Uhr in ein Zweiradgeschäft am Eichelbach in Herzberg eingebrochen und haben ein hochwertiges Mountainbike der Marke Spitzing gestohlen. Das berichtet die Polizei Herzberg, die aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse von mindestens zwei bis drei Tätern ausgeht. Diese hätten sich über den Haupteingang Zugang ins Geschäft verschafft und gezielt das teure Markenfahrrad geklaut.

Aufgrund der Spurenlage wurde das Fahrrad vermutlich in einem Fahrzeug bzw. Transporter verladen und abtransportiert. Das zum Abtransport genutzte Fahrzeug könnte in der Straße Am Eichelbach bzw. Wiesenweg abgeparkt gewesen sein. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu einem in der Zeit abgeparkten Transporter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Herzberg, Telefon 05521/920010, zu melden.