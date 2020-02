Närrinnen stürmen Rathäuser und schneiden Krawatten ab

Herzberg/Hattorf. In Herzberg und Hattorf ging es den Verwaltungsmitarbeitern bei der Weiberfastnacht am Donnerstag an den Kragen.

Die Tradition, dass am Donnerstag vor dem Karnevalswochenende „wilde Weiber“ den Männern ihre Krawatten abschneiden, besteht immer noch. Da Modedesigner das jahrzehntealte „Männlichkeitsabzeichen“ aus der Herrenbekleidung verbannen, gestaltet sich die Suche nach solchen Accessoires etwas schwieriger. Dennoch opfern die übrig gebliebenen Krawattenträger schweren Herzens eine ihrer liebgewordenen Krawatten im Rahmen der Weiberfastnacht.

So erging es auch Wolfgang Weippert, Vertreter des Herzberger Bürgermeisters Lutz Peters, und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Herzberg sowie Arnd Barke, Kämmerer der Samtgemeinde Hattorf, bei der Stürmung der Rathäuser am Donnerstag.

So stürmte eine Horde „Wilder Weiber“ des Pöhlder Carneval Clubs (PCC) in den Nachmittagsstunden das Herzberger Rathaus, nachdem sie in Herzberg in „Mautsperren“ ihre Kasse aufgefrischt hatten. Sein – halbherziger – Protest half Weippert auch nicht weiter. Unter lautem Jubel schwenkten dann die Pöhlder Närrinnen die abgeschnittenen Objekte der Begierde, um sie später ihrer Sammlung hinzuzufügen. Mit einem kleinen Umtrunk wurden sie danach besänftigt, bevor sie sich auf die Suche nach weiteren Opfern machten.

„Wilde Weiber“ auf Beutezug in der Samtgemeinde Hattorf

Auch die Damen um die Karnevalsprinzessin Jana des Hördener Carneval Clubs (HCC) machten sich am Donnerstag auf Beutezug und stürmten das Rathaus in Hattorf, wo sie Kämmerer Arnd Barke an den Kragen ging, bevor er die Meute mit Sekt beschwichtigen konnte.

Weiberfastnacht in Hattorf: Auch Kämmerer Arnd Barke ging es an den Kragen. Foto: Clarissa Grüneberg / Samtgemeinde Hattorf am Harz

Nach diesem Startschuss für die fünfte Jahreszeit geht es für die vielen Narren in der Region Schlag auf Schlag weiter mit den närrischen Veranstaltungen. Höhepunkte dabei sind die Umzüge in Hörden am Samstag und in Pöhlde am kommenden Montag.