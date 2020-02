Rolf Hoppe siegt beim Knobelabend des RV Rot-Weiß Hörden

Im Café Eulenhof wurde der Knobelabend des SV Rot-Weiß Hörden veranstaltet. Ob es an den Würfeln oder am neuen Ambiente lag: Die hohen Punktzahlen waren außergewöhnlich. Vier Teilnehmer waren vor der dritten Runde gleich auf, aber mit einer starken letzten 19.500-Runde schob sich Rolf Hoppe an allen anderen noch vorbei. Mit 40.750 Punkten gewann er das Vereinsknobeln und konnte neben einem Preis auch den Wanderpokal in Empfang nehmen.

Den 2. Platz errang mit 39.500 Punkten Peter Hartung vor Andreas Particke mit 39.400 Punkten. Die anschließende Preisverleihung und ein gemeinsames Essen nach der ersten Runde sorgten für eine gute Stimmung.