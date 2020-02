Über die Sehnsucht nach Frieden in einer neuen Heimat

„Aus meiner Sicht sollte Kirche sich gesellschaftlich im Sinne ihres Verständnisses von christlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit engagieren“, sagt Kreiskantor Jörg Ehrenfeuchter. Zu diesem Engagement zählt für ihn unter anderem die Ausstellung „Frieden und Freiheit“ in der Nicolaikirche in Herzberg. Sie kombiniert die Wanderausstellung „Fluchtgeschichten“ des Hauses kirchlicher Dienste mit Werken dreier syrischer Künstler, die inzwischen im Harzer Land leben. Abdul Karim Al Hassan, Ayman Aldarwish und Nasim Kasem zeigen verschiedenste Werke, die Erfahrungen der Flucht aus ihrer alten und das Ankommen in einer neuen Heimat darstellen und größtenteils sehr farbenfroh dazu einladen, sich mit unterschiedlicher Symbolik und der Sehnsucht nach Frieden auseinanderzusetzen. Die in Videos präsentierten Biografien der „Fluchtgeschichten“ werden von Menschen unterschiedlichster Religionen erzählt, die seit 1945 nach Deutschland kamen.

Gerade diese Kombination beider Ausstellungen ist nicht nur deshalb interessant, weil sie dadurch multimedial ist, sondern vor allem, weil sie einen großen Bogen zu den Weltreligionen schlägt, aber eben auch im Regionalen fußt und das Thema damit sehr greifbar und persönlich macht. Das war Jörg Ehrenfeuchter und allen anderen, die im Hintergrund mitwirken sehr wichtig, das ist es auch, was schon bei der Vernissage für viel Lob sorgte.

Die Ausstellung ist noch bis zum 1. März, teilweise bis zum 22. März in der Nicolaikirche zu sehen. Geöffnet ist sie dienstags und mittwochs von 16 bis 20 Uhr, donnerstags von 16 bis 19 Uhr sowie freitags und samstags von 10 bis 13 Uhr. Schulklassen der weiterführenden Schulen sind zu einer Besichtigung eingeladen, Informationen dazu unter Telefon 05521/855862. Außerdem ist die Ausstellung eingebettet in ein größeres Programm zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren mit Veranstaltungen im gesamten Kirchenkreis.

Das Programm

23. Februar: Kaffeemusik Nicolaikirche Herzberg

22. März: Chorkonzert Nicolaikirche Herzberg: Maurice Duruflé: Requiem, Marcel Dupré: De Profundis; Herzberger Kammerchor, Solisten, Prof. Neumann (Orgel), Leitung: Jörg Ehrenfeuchter

25. April: Musik-Lese-Konzert Kapelle Ührde: Superintendent Volkmar Keil; Gesangs- und Instrumentalensemble, Leitung: Jörg Ehrenfeuchter

30. Mai: Schlosskirche Osterode Musik-Text zum Ende des Zweiten Weltkriegs; Pastor Michael Bohnert, Cantiamo Chor, Musiker der Region, Leitung: Jörg Ehrenfeuchter

12. Juni: St. Andreaskirche Bad Lauterberg: Musik und Wort zum 30-jährigen Krieg; Pastor Dr. Friedrich Seven, 2 Orgel zu vier Händen: Dorothea Peppler, Jörg Ehrenfeuchter

28. Juni: Schlosskirche Osterode: Kinderoper „Brundibar“, Musical „Wir bauen eine Stadt“; Kinder- und Jugendchöre, Orchester, Leitung: Jörg Ehrenfeuchter

4. Juli: Konzert in Lonau, Viola und Orgel und Chorensemble, hebräische Musik; Semjon Kalinowski, Konrad Kata, Gesangsensemble unter der Leitung von Jörg Ehrenfeuchter

30. August: Nicolaikirche Herzberg Chorkonzert: Motetten zum Thema Krieg und Frieden; Herzberger Kammerchor, Orgel und Leitung: Jörg Ehrenfeuchter

5. September: Christuskirche Herzberg: Israelische Musik für Harfe und Saxophon; Harfe: Hila Ofek, Saxophon: Andre Tsirlin

11. September: St. Andreaskirche Bad Lauterberg: Lieder und Arien von der Renaissance bis zur Gegenwart; Ute Engelke (Sopran), Dorothea Peppler (Orgel), Dr. Friedrich Seven (Lesungen)

9. Oktober: Konzert in der Michaeliskirche in Schwiegershausen mit hebräischen Liedern; Esther Lorenz (Gesang) und Peter Kuhz (Gitarre)

14. November: Musik-Lese-Nacht in der Schlosskirche in Osterode: Texte zu Krieg und Frieden durch die Jahrhunderte; Michael Bohnert, Cantiamo Chor, Musiker aus der Region, Leitung Jörg Ehrenfeuchter

22. November: Oratorienkonzert in der Nicolaikirche Herzberg: A child of our time von Michael Tippett; Sinfonieorchester, Herzberge Kantorei, Kammercor, Jugendchor, Musikgemeinde Osterode und Solisten unter der Leitung von Jörg Ehrenfeuchter

18. Dezember: Musicaltheater in der Herzberger Nicolaikirche: Fiddler on the roof - Anatevka; mit Jugendchor/Kinderchor, Mitgliedern des Kammerchors, Leitung Jörg Ehrenfeuchter