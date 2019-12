Pöhlder Harzklub ist viel unterwegs

Die besinnliche Adventszeit fängt im Dezember an. Aber nicht für den Harzklub Pöhlde. Im laufenden Jahr ist es etwas ruhiger. Es werden Ständchen gesungen, Heimatabende abgehalten. Und wenn andere zur Ruhe kommen, ist der Pöhlder Harzklub unterwegs und wird von vielen Einrichtungen für die weihnachtliche Unterhaltung gebucht.

Das wäre kein Problem, würde sich nicht auch hier der hohe Altersdurchschnitt der Mitglieder bemerkbar machen. Trotzdem ist der Pöhlder Verein fester Bestandteil der Weihnachtsfeiern im Seniorenheim Diedrich, Scharzfeld und in der Seniorenresidenz Stiemerling in Hattorf. Dazu kommen Auftritte beim Sozialverband, und mit den Harzklubzitherspielerinnen zusätzlich beim Kaffee mit Schwung in Herzberg sowie beim Sozialverband Hörden. Nicht zu vergessen das Adventskonzert in der Pöhlder Kirche. Gekonnt führt der Ehrenvorsitzende Rolf Zander durch das weihnachtliche Programm. Mit alten und neuen Weihnachtsliedern, besinnliche und lustige Weihnachtsgedichte, sowie der Zithermusik werden die Gäste auf die Weihnachtszeit eingestimmt.

Mit der gemeinsamen eigenen Weihnachtsfeier beendet der Harzklub Pöhlde das Jahr.