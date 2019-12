Herzberger Kinder spenden Spielzeug für die Tafel

Am vergangenen Freitagvormittag überreichten Anke Mellinghausen, Valentina Moor, Burcu Albayrak und Marcin Piotrowski zusammen mit Vorschul-Kindergartenkindern des Herzberger Mahnte-Kindergartens etliche Umzugskartons vollgefüllt mit Spielsachen und Süßigkeiten im Martin-Luther-Haus an die Vorsitzende Dr. Gisa Schäfer und Mitglieder der Tafel Osterode, Ausgabestelle Herzberg. Es sind Spenden für die Kinder der Tafel-Kunden. Dabei waren auch wieder viele Tüten voll von Keksen. Einige Eltern hatten dazu fertigen Teig gespendet. Nach dem Ausrollen und Ausstechen hatten die Kinder dann die Kekse im Kindergarten gebacken.

Luis, Elia und Mohammed (v.l.) haben gespendet: „ Wir haben ausgesucht, was wir abgeben wollen und unsere Eltern haben noch Spielsachen für kleinere Kinder gekauft und dazu getan.“. Foto: Paul Beier / HK

Bei manchen Familien reicht das Einkommen gerade mal für das Notwendigste. Für kleine Geschenke zumindest an die Kinder am Heiligabend bleibt dann auch in unserer Wohlstandsgesellschaft kaum noch etwas übrig. So kam vor einigen Jahren der Elternbeirat des Mahnte-Kindergartens auf die Idee, die Lebensmittelspenden der Osteroder Tafel, Ausgabestelle Herzberg, zum Heiligabend um Süßigkeiten und Spielsachen zu ergänzen. Nachdem die Erzieherinnen ihren Schützlingen die Hintergründe kindgerecht erklärt hatten, überprüften die Kinder mit ihren Eltern ihre Spielsachen. Im Kindergarten wurden dann die Spenden gesammelt.

Manche Vorschulkinder hätten sich nach anfänglicher Zurückhaltung doch von einigen nicht mehr verwendeten Spielsachen getrennt und sie dann gerne abgegeben, so Anke Mellinghausen. Innerhalb kurzer Zeit sei eine große Anzahl von Geschenken zusammengekommen. Ihr Dank galt auch den Eltern für die Unterstützung. Nun werden sich viele Kinder in Herzberg, die sonst leer ausgegangen wären, über die Spenden freuen. Neben zum Teil neuwertigen Spielsachen wurden diesmal auch zahlreiche Bilderbücher und viele Kuscheltiere abgegeben.

Emma, Zoe und Amelie (v.l.) haben auch gespendet: „Gemeinsam mit unseren Eltern haben wir Spielsachen ausgesucht, mit denen wir oder unsere Geschwister nicht mehr spielen. Damit wollen wir Kindern, die nicht viel zu Weihnachten bekommen können, eine Freude machen“ . Foto: Paul Beier / HK

Lebensmittelspenden für die Tafelkunden sind ganzjährig sehr willkommen. Knapp sind häufig haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Nudeln, Kaffee, Konserven und Marmeladen, so Dr. Gisa Schäfer. Von der Ausgabestelle Herzberg werden derzeit rund 75 Familien mit 100 Kindern bis 14 Jahren betreut. Ein Großteil von ihnen haben den Status als anerkannte Asylbewerber und sind damit Asylanten.

Während der Zeiten der Ausgabe – dienstags und freitags von 11.15 bis 12 Uhr im Martin-Luther-Haus – können Lebensmittelspenden abgegeben werden. Weitere Informationen gibt es telefonisch bei Dr. Gisa Schäfer (05521/73166) und Cordula Gaebel (05521/71816).