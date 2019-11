Polizei nimmt Shisha-Bars ins Visier: Kontrolle auch in Herzberg

Die Polizei hat die Shisha-Bars in der Region ins Visier genommen: Wie Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen, am Freitag in einer Pressemitteilung informiert, wurden am Mittwochabend in einer gezielten Aktion mehrere Lokale und ein Shisha-Store in Südniedersachsen überprüft. Die Polizei habe bei den zeitgleichen Kontrollen in Herzberg, Hann. Münden und Göttingen mit den jeweils zuständigen Ordnungsbehörden, der Feuerwehr und Experten des Hauptzollamtes Braunschweig zusammengearbeitet.

Die gezielte Kontrollaktion fand in der Zeit von 19 bis 22 Uhr statt. In den Einsatz eingebunden waren außerdem Mitarbeiter des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes und des Finanzamtes der Stadt Göttingen.

Bei der reibungslosen Durchführung wurden die Experten von rund 45 Polizeibeamtinnen und Beamten des Zentralen Kriminaldienstes, der Polizei Hann. Münden, der Polizei Osterode und der Zentralen Polizeidirektion unterstützt. Zwei Spezialhunde der Polizeidirektion Göttingen standen für etwaige Absuchen parat.

In Göttingen und Herzberg war jeweils ein Lokal von den Maßnahmen betroffen. In Hann. Münden nahmen die Experten zwei Bars und einen Shisha-Store unter die Lupe. Im Fokus der ganzheitlichen Überprüfungen standen, je nach beteiligter Behörde, tabaksteuerrechtliche Angelegenheiten, die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung, der Jugend-, Nichtraucher- und Brandschutz, die Lohn-und Meldebestimmungen sowie auch die gezielte Überwachung der Kohlenmonoxidkonzentration in der Raumluft.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte am Mittwochabend rund 27 Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher. In diesem Zusammenhang hat der Zoll entsprechende Verfahren gegen die Betreiber eingeleitet. Darüber hinaus wurden von den zuständigen Behörden unter anderem Ermittlungen wegen Verstoßes gegen den Verpackungszwang, das Nichtrauchergesetz, das Lebensmittelrecht und das Abfallgesetz aufgenommen.

Für die Polizeiinspektion Göttingen war es bereits die dritte Kontrolle dieser Art. Zuletzt hatten Beamte am 28. Juni im Stadtgebiet Göttingen bei den Überprüfungen zweier Bars rund 46 Kilogramm Tabak sichergestellt. Im Zuge der ersten Sonderaktion waren am 18. Januar ebenfalls in Göttingen rund 30 Kilogramm Tabak in amtliche Verwahrung genommen worden.

Auch das Hauptzollamt Braunschweig berichtet von der Aktion in Südniedersachsen, bei der den Angaben zufolge insgesamt 130 Kilogramm Wasserpfeifentabak bei mehreren Kontrollen seit Anfang des Monats sichergestellt worden sei. Dabei handelte es sich nicht unbedingt nur um „klassischen Schmuggeltabak“ ohne Steuerzeichen. Vielmehr verstoßen die Shisha-Bars regelmäßig gegen andere Verbote des Tabaksteuergesetzes: So müssen die Shisha-Bar-Betreiber „die Kleinverkaufspackungen verschlossen halten und die Steuerzeichen an den Packungen unversehrt erhalten“. Außerdem dürfen sie den Tabak nicht portionsweise verkaufen. „So wie man keine einzelne Zigarette in einem Kiosk oder Restaurant kaufen kann, darf man auch grundsätzlich keinen losen Shishatabak in einer Bar verkaufen“, erklärt Pressesprecher Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig, das für Südniedersachsen zuständig ist. Stellt der Zoll fest, dass dies doch geschieht, wird der Tabak sichergestellt.