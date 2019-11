Bad Lauterberg. Die Musiker gewinnen in Bad Lauterberg ihren dritten Landesmeistertitel in Folge und ziehen damit das Ticket für die Deutsche Meisterschaft.

Herzberger Blasorchester wird Landesmeister – dreimal in Folge

Anlass zu großer Freude beim Blasorchester Herzberg: Am vergangenen Sonntag konnte das größte sinfonische Blasorchester der Region unter Leitung von Matthias Müller nach 2015 und 2017 seinen dritten Landesmeistertitel in Folge feiern. Veranstaltungsort des Wettbewerbs das Kurhaus in Bad Lauterberg. Verschiedene Musikformationen des Blasmusik-und Spielmannswesen aus Niedersachsen mit über 300 Aktiven sorgten mit ihren Darbietungen für ein abwechslungsreiches Programm (wir berichteten).

Neben dem Titel und dem Wertungsprädikat „Gold“ in der musikalisch anspruchsvollen Kategorie „Konzert“ bedeutet dies für die knapp 80 Musikerinnen und Musiker die Weiterleitung zu den Deutschen Meisterschaften, die im Mai in Mannheim stattfinden werden. Veranstalter der Titelkämpfe, die in verschiedenen Kategorien ausgetragen werden, war der Musikverband Niedersachsen, der auch für die Bestellung der Juroren zuständig zeichnete. Mit Robert Brenner dem stellvertretenden Chef des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, Rainer Mühlbacher, unter anderem Autor einer bekannten Trompetenschule, und Manfred Lilienthal, dem erfahrenen Ensembleleiter konnte ein besonders kompetentes Trio für diese Aufgabe gewonnen werden. Es zollte dem Blasorchester Herzberg im Wertungsgespräch viel Lob und gab gleichzeitig wertvolle Tipps für die weitere Entwicklung mit auf den Weg.

Dass für die Herzberger Erfolgstruppe „nebenbei“ das beste Punktergebnis aller bisherigen Teilnahmen heraussprang, nahm Vorsitzende Daniela Müller mehr als erfreut zur Kenntnis. Der über sieben Stunden andauernde Wettbewerb sorgte den ganzen Tag über für einen großen Publikumsandrang, so dass der Kursaal zeitweise wie in besten Zeiten aus allen Nähten zu platzen schien.