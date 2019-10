Herzberg. Innerhalb von 16 Stunden wurden am vergangenen Samstag in der Klinik Herzberg vier Mädchen und sechs Jungs geboren.

Babyboom in Herzberg: Zehn Geburten an einem Tag

Den Anfang machte um 3.50 Uhr ein kleines Mädchen, es folgten sechs Jungs und drei weitere Mädchen: Am Samstag herrschte Hochbetrieb in den Kreißsälen der Helios-Klinik Herzberg. In 16 Stunden kamen zehn Babys zur Welt.

„Wir gratulieren den Eltern ganz herzlich zu ihrem Nachwuchs und wünschen den Familien alles Gute“, sagt Artur Smorodin, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe. „Für ein Haus unserer Größe sind zehn Kinder an einem Tag schon außergewöhnlich. Unser Team hat sehr gut zusammengearbeitet, um den Andrang zu bewältigen.“

Nach der Geburt wurden Eltern und Neugeborene auf der Familienstation untergebracht. „Auf der Station können die Familien rund um die Uhr zusammenbleiben und sich ungestört der Klinikroutinen in Ruhe kennenlernen. Bei Fragen ist jederzeit eine Hebamme oder Kinderkrankenschwester ansprechbar“, erläutert Sandra Siewert, Leitende Hebamme.