Auf Schnäppchenjagd: Dorfflohmarkt am Sonntag in Sieber

Am vergangenen Sonntag wurden in Sieber die Parkmöglichkeiten knapp. Grund dafür war der 2. Dorfflohmarkt in dem Bergdorf. Von Herzberg kommend erwartete die Besucher bereits einige hundert Meter vor dem Ortseingang eine lange Schlange parkender Autos. Damit war eine etwas längere Suche nach einem...