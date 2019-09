Papierfabrik: Luftaufnahme zeigt Riesen-Kran bei der Arbeit

Ein riesiger, mobiler Kran hat am Mittwochvormittag einen 80 Tonnen schweren Zylinder aus einer Kartonmaschine aus einem Gebäude der Firma Smurfit Kappa Herzberg Solid Board gehoben und auf einem Platz an der Hüttuferstraße abgesetzt. Das Bauteil soll ersetzt werden.

Es war eine spektakuläre Aktion: Ein 1.000-Tonnen-Kran hat am Mittwochvormittag einen 80 Tonnen schweren Zylinder aus dem Werk der Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH gehoben und auf einem Platz an der Hüttuferstraße abgesetzt (wir berichteten). Das Unternehmen hat unserer Zeitung dieses Luftbild zur Verfügung gestellt, auf dem die Dimensionen deutlich werden: Links der riesige Kran in der Hüttuferstraße, dessen Arm über die Werkhalle geschwenkt ist, aus der der Zylinder gehoben wurde.