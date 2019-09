Inspirierende Schlagermusik in der Kirche

Die Glocken rufen zum Gottesdienst in die Herzberger Christuskirche. Alles wie immer in der Margeritenstraße? Nein, denn die Christusgemeinde und Pastor Dr. Gerhard Bergner hatten an diesem Sonntagabend zu einem etwas anderen Gottesdienst eingeladen. Auf dem Liederzettel, neben kirchlichen Stücken:...