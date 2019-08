300 Legehennen haben eine mobile Unterkunft

In der Nähe des Hattorfer Segelflugplatzes steht auf einem großen Stück Weideland ein Anhänger, der wie ein Bau- oder Wohnwagen wirkt. Er ist jedoch von eine, engmaschigen Geflügelzaun umgeben und dient als Quartier für 304 braune Lohmann-Legehennen, die dank des Zaunes auch gut 1200 Quadratmeter Auslauf haben. Sie gehören Petra und Detlev Hensel, deren Hof in der Bahnhofstraße 26 in Hattorf liegt.

Die beiden bieten bereits seit zehn Jahren frische Kartoffeln ab Hof an. Eier sind dort jetzt auch sieben Tage in der Woche erhältlich. Auf die Frage, wie die beiden aufs Huhn gekommen sind, schmunzeln sie. Auslöser sei im Prinzip ihr Sohn gewesen, der ihnen von den Hühnermobilen im Landkreis Northeim erzählte. Petra und Detlev Hensel informierten sich eingehend über diese Art der Hühnerhaltung und stellten fest, dass diese ihnen zusagt. Denn immerhin stehe den Tieren ein mobiler, großräumiger Stall zur Verfügung, in dem sie mit Körnern gefüttert werden, sie Eier legen und schlafen.

Der Auslauf auf frischem Grün ist aber ebenso wichtig. Ihre Bleibe kann immer rechtzeitig weiter gezogen werden, bevor das Gras knapp wird. Diese Umzüge seien zum einen gut für deren Bewohnerinnen und deren Widerstandsfähigkeit, zum anderen werden die Flächen vor Überdüngung geschützt. Hensel: „Außerdem sind wir für transparente Tierhaltung“. Deswegen setzen sie auch auf nachhaltige und natürliche Freilandhaltung und wollen regional produzierte Lebensmitteln anbieten.

Die Hennen, die übrigens alle einen Namen haben und Petra Hensel aufs Wort folgen, haben sowohl ungekürzte Schnäbel, als auch über ungestutzte Flügel. Sie könnten sich erheben und wegfliegen, tun es aber nicht – was für die Hensel der Beweis dafür ist, dass es den Hennen in ihrem mobilen Gehege gut gefällt. „Mehr kann man für das Tierwohl nicht tun“, sind sich die beiden überzeugt. Wer sich diese Anlage gern mal näher anschauen möchte, um einen Blick hinein zu werfen, kann sich bei Familie Hensel melden. Übrigens wird die Beleuchtung und die Stromversorgung des Hühner-Mobils mit Photovoltaikenergie gespeist.