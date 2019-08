Richtfest am neuen Pflegezentrum

Jüngst wurde das Richtfest am Rohbau des neuen „Pflegezentrums am Sieberdamm“ in Herzberger gefeiert, an dem zahlreiche geladene Gäste teilnahmen. Da der Gebäudetrakt ein Flachdach hat, wurde der Richtkranz an dem Ausleger eines Baukrans befestigt. Den Richtspruch verkündete Holger Beckert von der Osteroder Firma Beckert von hoch oben. „Hoch lebe heut die Bauherrschaft, die uns mit Arbeit hat bedacht“, sagte Beckert nach einem Lob auf die Beteiligten am Bauobjekt.

Nach einem dreimaligen „Kamerad schenk ein“ und einem „Gott schütze dieses Haus und alle, die gehen ein und aus“ zerschmetterte er sein Glas und gab die Einladung zum Richtfest-Schmaus weiter. Man habe mit dem Bauvorhaben im Oktober 2016 begonnen und sei jetzt im Zeit- und Kostenbudget, sagte Dirk Fritsche, der sich in einem kurzen Grußwort bei allen am Projekt Beteiligten und Handwerkern bedankte.

Die Ausbaugewerke haben bereits mit ihren Arbeiten begonnen. Als Termin für die Fertigstellung ist der 30. April 2020 geplant.

Nach der Geschäftsaufgabe der Firma Holz Becher beabsichtigte die Stadtverwaltung Herzberg zunächst, die Immobilie Am Sieberdamm für die Unterbringung der Städtischen Betriebe zu nutzen. Als sich zwischenzeitlich die Möglichkeit ergab, in dem bisherigen Bereich am Juessee zu verbleiben, schrieb sie die Immobilie zum Verkauf aus. Dabei behielt man sich vor, das Gelände nur für ein für Herzberg bedeutsames Vorhaben abzugeben.

Diese Forderungen erfüllte das Büro der Projektentwickler und Planer „fritsche Freie Ingenieure“, die mit ihrer Planung eines „Pflegezentrums am Sieberdamm“ den Zuschlag erhielt. Aufgrund der demografischen Entwicklung ging die Stadtverwaltung von dem zukünftigen Bedarf einer weiteren Pflegeeinrichtung in Herzberg für die Stadt und die Umgebung aus.

Betrieben wird das „Pflegezentrum Sieberdamm“ nach Fertigstellung durch den Betreiber Alloheim, mit 170 Häusern einer der größten Betreiber von Pflegeeinrichtungen in Deutschland.