Damit das Boot zum See kommt

Im Rückspiegel sieht Michaela Jablonski einen Transporter, der seit einiger Zeit hinter dem DLRG-Fahrzeug, das sie steuert, fährt. An einem Fußgängerüberweg in Herzberg überquert ein Kind die Straße, die Fahrerin hält an – und der Transporter rammt den Wagen mit dem gelben DLRG-Schriftzug auf rotem...