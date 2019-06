Herzberg Auf dem diesjährigen Schützenfest in Herzberg am Pfingstwochenende kam es zu mehreren Körperverletzungen. Ein Jugendlicher wurde leicht verletzt.

Polizei meldet Schlägereien auf Schützenfest in Herzberg

Auf dem diesjährigen Schützenfest in Herzberg am Pfingstwochenende kam es zu mehreren Körperverletzungen. Das meldet die Polizei.

Am Sonntag gegen 20.30 Uhr gerieten demnach mehrere Personen in Streit, so dass die Situation zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausartete. Einer 19 Jahre alten Frau aus Herzberg wurde mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Auch am Montagmorgen um etwa 2.20 Uhr eskalierte die Situation zwischen mehreren Personen. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Einbeck bekam einen Schlag mit der Hand ins Gesicht und wurde leicht verletzt.

Die Polizei Herzberg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Straftaten geben können, sich unter Telefon 05521/92001-0 zu melden. pol