Kabelfehler sorgt für Stromausfall in Scharzfeld und Pöhlde

Pöhlde Gegen 20.30 Uhr war Donnerstag in Pöhlde, Scharzfeld und im Bereich Mooswiese Herzberg der Strom weg. Noch in der Nacht begann man mit der Reparatur.

Zwei Kabelfehler im Mittelspannungsnetz haben am Donnerstagabend in Pöhlde, Scharzfeld und im Bereich Mooswiese in Herzberg für einen Stromausfall gesorgt. Darüber informiert die Harz Energie. Der Strom sei demnach gegen 20.30 Uhr ausgefallen.

Seit Donnerstagabend seien Mitarbeiter des Energieversorgers im Einsatz und hätten die betroffenen Mittelspannungskabel aus der Stromversorgung heraus geschaltet. Sie sollten am Freitag repariert werden. Das Netz habe am Donnerstagabend schrittweise durch Netzumschaltungen und den Einsatz von Aggregaten wieder aufgebaut werden können, wodurch die meisten Haushalte gegen Mitternacht wieder versorgt worden seien. Noch in der Nacht wurde mit den Reparaturarbeiten begonnen.

Mitarbeiter montierten am Freitag die neuen Leitungen. Die Anschlussnehmer, die unmittelbar an der Fehlerstelle am Stromnetz angebunden sind, sollen am Freitagnachmittag wieder versorgt werden.